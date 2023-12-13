聽新聞
test
0:00 / 0:00
提高1歲！明年起滿64歲才可領全額勞保老年年金 12萬人受影響
明年起，勞保老年年金的法定請領年齡，將從現行63歲再提高1歲。也就是說，明年起，須年滿64歲才可全額請領勞保老年年金給付，推算將衝擊民國50年次的勞工，勞動部預估約12萬人受影響。
勞動部勞動保險司司長陳美女說，勞工保險條例第58條第5項明訂，自民國98年實施年金制度起，老年年金請領年齡採逐步提高機制，每2年提高1歲，直至115年上限65歲為止。請領年齡自98年至106年為60歲，107年提高為61歲，109年提高為62歲，111年提高為63歲，113年提高為64歲，115年以後為65歲。明年起即提高至64歲才能全額請領。
也就是說，民國50年次出生、勞保年資滿15年的被保險人，明年年滿64歲才可以全額請領，估計將有12萬人受影響。不過，若被保險人的勞保年資合計滿15年，仍可選擇提前請領「勞保減給老年年金給付」，每提前1年，給付金額將減給4%，最多可提前5年，請領減給20%老年年金給付;超過法定請領年齡者，也可展延向後請領「展延老年年金」，每延後1年按給付金額增給4％，最多增給20％。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 罕見！北市公辦都更案衝上200萬 2個月就賣12戶
▪ 不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮
▪ 就愛新鮮空氣！神祕富豪砸3.2億現金買陽明山別墅
▪ 88人瘋搶！永和仁愛公園名廈12戶法拍全脫標
▪ 試水溫成功！雄獅回歸、劉媽媽東區店面租出去了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言