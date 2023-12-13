提高1歲！明年起滿64歲才可領全額勞保老年年金 12萬人受影響

明年起，勞保老年年金的法定請領年齡，將從現行63歲再提高1歲。也就是說，明年起，須年滿64歲才可全額請領勞保老年年金給付，推算將衝擊民國50年次的勞工，勞動部預估約12萬人受影響。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，勞工保險條例第58條第5項明訂，自民國98年實施年金制度起，老年年金請領年齡採逐步提高機制，每2年提高1歲，直至115年上限65歲為止。請領年齡自98年至106年為60歲，107年提高為61歲，109年提高為62歲，111年提高為63歲，113年提高為64歲，115年以後為65歲。明年起即提高至64歲才能全額請領。

也就是說，民國50年次出生、勞保年資滿15年的被保險人，明年年滿64歲才可以全額請領，估計將有12萬人受影響。不過，若被保險人的勞保年資合計滿15年，仍可選擇提前請領「勞保減給老年年金給付」，每提前1年，給付金額將減給4%，最多可提前5年，請領減給20%老年年金給付;超過法定請領年齡者，也可展延向後請領「展延老年年金」，每延後1年按給付金額增給4％，最多增給20％。

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