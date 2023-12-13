零售業加薪潮來了！家樂福明年1月正職調薪10%再加發獎金
最低工資法將上路，加上台灣缺工問題嚴重，促使零售業加薪潮啟動。繼美廉社宣布明年將有兩波加薪，明年3月員工全面加薪，調幅7-9%，家樂福也表示，明年開始集團加碼提升夥伴薪資福利，包括第一波將在明年1月份調漲正職基層夥伴薪資平均幅度10%及提升其他福利事項。
勞動部明年上路的最低工資提升，家樂福表示，將提供優於勞動部規範並符合市場水準之薪資，提供完善的評估機制，提供員工保障，創造勞資雙贏。
家樂福今日並宣布，明年開始集團加碼提升夥伴薪資福利，包括第一波將在明年1月份調漲正職基層夥伴薪資平均幅度10%及提升其他福利事項，例如加發正職基層夥伴獎金0.5個月、在4月的年度績效考核調薪幅度3% 以上等，總投資金額高達數億元。期望未來成為業界首選企業 。
少子化浪潮下，台灣缺工問題日益嚴重，已拖累零售業者擴張腳步。超市業者面臨徵才難題，為了搶人才、留人才，紛紛啟動加薪計劃，像是美廉社從明年3月起，員工全面加薪，基礎門市人員調薪7%、副店長8%、店長9%。
全聯則表示，每年固定調薪，調幅約4%。
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