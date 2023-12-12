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影／工鬥團體籲工資調幅應不低於消費者物價指數漲幅

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對立法院表決的最低工資法，工鬥團體上午前往立法院群賢樓前抗議表達訴求，要求最低工資年度調幅應不低於消費者物價指數年增率漲幅，最低工資不得調降，最低工資審議委員會決策過程及結果均應公開透明。記者曾學仁／攝影
針對立法院表決的最低工資法，工鬥團體上午前往立法院群賢樓前抗議表達訴求，要求最低工資年度調幅應不低於消費者物價指數年增率漲幅，最低工資不得調降，最低工資審議委員會決策過程及結果均應公開透明。記者曾學仁／攝影

針對今天將在立法院表決的最低工資法，工鬥團體上午前往立法院群賢樓前抗議表達訴求，要求最低工資年度調幅應不低於消費者物價指數年增率漲幅，最低工資不得調降，最低工資審議委員會決策過程及結果均應公開透明。

工鬥團體表達蔡英文總統七年多前曾許諾「基本工資要三萬、最低工資要立法」，基本工資已經確定不會在任內達標三萬，許多勞工仍然被高漲的物價追得喘不過氣，而為了趕政績，行政院搶在選前要通過《最低工資法》，今天在立法院院會三讀，但行政院提出的版本，根本只是將現有的《基本工資審議辦法，提高位階變成法律，把現況當政績，還要大肆宣傳照顧勞工，這種作法無異於詐欺，工鬥團體完全無法接受。

針對立法院表決的最低工資法，工鬥團體上午前往立法院群賢樓前抗議表達訴求，要求最低工資年度調幅應不低於消費者物價指數年增率漲幅，最低工資不得調降，最低工資審議委員會決策過程及結果均應公開透明。記者曾學仁／攝影
針對立法院表決的最低工資法，工鬥團體上午前往立法院群賢樓前抗議表達訴求，要求最低工資年度調幅應不低於消費者物價指數年增率漲幅，最低工資不得調降，最低工資審議委員會決策過程及結果均應公開透明。記者曾學仁／攝影

消費者物價指數 基本工資 立法院 最低工資法

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