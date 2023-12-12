10月製造業員工 年減4.8萬人

主計總處昨天公布十月受僱員工調查，其中製造業受僱員工人數較去年同期減少四點八萬人，為金融海嘯以來歷年同月最大減幅。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然製造業加班工時已連續四個月正成長，但目前的製造業受僱員工人數，無論是月變動或年變動，仍呈現減少狀態，顯示全球景氣趨緩、終端需求疲弱仍持續影響製造業。

陳惠欣指出，多數廠商在因應景氣變化時會先從加班工時進行調整，因此加班工時可視為領先指標。十月製造業加班工時十五點四小時，月增○點四小時、年增一點六小時，今年七月開始連續四個月成長，且成長幅度持續擴大。

她說，製造業加班工時自去年下半年起受到景氣衝擊，當時加班工時平均只有十三至十四小時，今年三月起逐漸恢復到十五至十六小時。不過，這當中確實也有低基期因素的影響，關於製造業景氣是否復甦，還需要再觀察。

主計總處保守看待製造業景氣復甦與否，主要是因為十月製造業受僱員工人數持續減少，月減一千人、年減四點八萬人，為金融海嘯以來歷年同月最大減幅；今年前十月累計較去年同期減少二點七萬人。

陳惠欣表示，由於製造業受僱人數方面目前仍持續呈現減少，要確立製造業景氣復甦，需加班工時和受僱員工人數都轉為正成長，才能較清楚研判整體製造業勞動市場狀況。

實質總薪資 七年首見負成長

此外，主計總處昨天也公布薪資統計結果，今年一至十月經常性薪資平均四萬五四四一元、年增百分之二點四九，總薪資五萬九二七○元、年增百分之一點五三，卻是近三年最低增幅。剔除物價因素後，實質經常性薪資年增僅百分之○點○六，實質總薪資則是年減百分之○點八七，為七年來同期首次負成長。陳惠欣表示，主因全球景氣趨緩、終端需求疲弱，抑制廠商獎金發放所致。

對於今年前十月總薪資增幅創近三年新低，陳惠欣說，總薪資是經常性薪資加獎金發放，二○二一年出口暢旺，帶動二○二一、二○二二年年終獎金發放金額較高，今年受去年下半年開始景氣受到影響，導致一月的年終獎金發放金額減少，影響今年前十月總薪資增幅。而前十月總薪資年增百分之一點五三，陳惠欣表示「成長幅度確實是偏低」。

商品推薦