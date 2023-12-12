製造業緊縮 新增投資減3成
經濟部昨天公布今年第三季製造業國內固定資產增購（不含土地）三八六一億元，較上季下滑百分之十四點三、比去年同期衰退百分之卅一點七；各業中，占比最大電子零組件業因全球景氣復甦動能不足，導致半導體業者減緩投資計畫，第三季固定資產增購二一五七億元，較去年大幅衰退百分之四十五點七。
經濟部統計處指出，第三季製造業固定資產增購金額較第二季明顯減少，和去年同期相較的減幅也明顯擴大，主因全球景氣低緩，終端需求未明顯回升，企業投資動能減緩，加上比較基期較高所致。
若按固定資產型態分，經濟部指出，今年第三季以機械及雜項設備增購占百分之七十六點八最多、衰退百分之卅五點八；其次為房屋及營建工程占百分之廿二點四、衰退百分之十三點六。
終端消費需求續呈疲弱，產業鏈持續庫存去化，加上國際油價較去年同期下跌，衝擊製造業營收。今年第三季製造業營業收入（含海外生產）為七兆九三六五億元，季增百分之八、年減百分之十一點八。
各業中，電子零組件業第三季固定資產增購二一五七億元，占製造業的百分之五十五點九，居各業之冠；金額衰退百分之四十五點七，主因終端消費力道仍低迷，致半導體業減緩投資計畫。此外，機械設備業、金屬製品業、石油及煤製品業的增購金額也都較去年衰退。
不過，電腦電子產品及光學製品業受惠AI及雲端資訊服務需求成長，帶動相關供應鏈業者積極布建產能，部分業者製程升級、擴增廠房及相關檢驗設備，因此第三季增購一五三億元、成長百分之十八。化學材料業則在5G、AI、車用電子等應用需求帶動下，增購三一五億元、成長百分之廿三點三。基本金屬業因部分鋼鐵廠持續投入環保改善工程及製程優化升級，持續增購及擴建廠房一二七億元、成長百分之十四。
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