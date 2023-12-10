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柯文哲指彰化潮間帶插滿風機 經濟部駁斥：生態敏感區一支風機也沒有

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲在臉書上說彰化潮間帶插滿風機，未來將解決此問題，經濟部能源署今（10）日表示，潮間帶是生態敏感區域，無論是離岸風機或陸域風機的規範，經濟部都不會准許設置，目前安裝完畢共688座風機，在潮間帶中一支都沒有。

經濟部呼籲柯文哲在接受陳情時應該查證，避免受錯假訊息矇騙後，又再次分享轉播錯誤資訊給社會大眾。呼籲柯文哲應該公開澄清並修改言論。

經濟部指出，陸域風機從2000年開始設置，至今全台有407座風力發電機組。而離岸風電從2017年商轉後，至今也安裝達281座。風電機組持續安裝中，但安裝在潮間帶的根本沒有。依照內政部公告實施的「整體海岸管理計畫」，涉及風力發電設施須排除海岸地區範圍內之區位，諸如海岸保護區、海岸防護區、河口、潮間帶或影響沙灘公共使用或公共通行等等區位。所以無論是法規或事實，彰化地區潮間帶插滿風機的指控，都不是事實。

經濟部補充，至於離岸風機的部分，目前的離岸風場水深介於20到50公尺，不僅遠離潮間帶，也要避開白海豚保育專區，相關的建置與運維工程，都是採取近海海事工程的做法。目前電業籌設的程序明確，其中包括需要環評證明、漁業主管機關同意證明文件，以及地方政府同意函，如果未齊備要件，就無法進行開發。

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