澳紐商會發表2023白皮書 國發會:盼儘速與澳洲簽署經濟合作協定

國發會主委龔明鑫今天代表政府出席澳紐商會「2023白皮書」發表會，並接受商會遞交白皮書。澳紐商會肯定國發會重要協調角色，期許進一步強化三方市場良好的合作關係，持續擔任台灣能源轉型的重要合作夥伴。龔明鑫則指出，澳、紐是我國新南向政策重點國家，自2013年簽署「台紐經濟合作協定」迄今，雙邊貿易成果豐碩，盼未來儘速與澳洲簽署經濟合作協定，以持續深化夥伴關係，活絡經貿與產業發展。

龔明鑫致詞時，首先恭喜商會由原來的「台北市澳洲紐西蘭商會」更名為「台灣澳洲紐西蘭商會」，對於商會的業務擴大表達祝賀，也感謝商會歷來對台灣國際參與的支持，並強調澳、紐是台灣在亞太地區重要的經貿夥伴，去(2022)年我國與澳、紐貿易總額達340.8億美元，創下歷史新高，顯示雙方的經貿合作更加緊密。

龔明鑫表示，近年台灣不僅與主要貿易夥伴持續交流合作、於2021年9月遞件申請加入CPTPP，更於今年陸續與美國簽署完成「台美21世紀貿易倡議」首批協定、與加拿大完成「投資促進及保障協議」談判，與英國簽署「深化貿易夥伴關係協議」等，代表台灣有決心對外做更大幅度的開放，歷年商會白皮書所提的法規相關建議，也有助台灣法規與國際接軌。

龔明鑫指出，澳、紐是我國新南向政策重點國家，自2013年簽署「台紐經濟合作協定」迄今，雙邊貿易成果豐碩，盼未來儘速與澳洲簽署經濟合作協定，以持續深化夥伴關係，活絡經貿與產業發展，也感謝商會在今年新白皮書中，對於台、澳、紐近年經貿表現的肯定，其中白皮書所建議未來在能源、人才與教育等領域合作交流，加強彼此緊密聯繫等訴求，也都與政府當前推動能源轉型、人才延攬等方向一致。

龔明鑫指出，在能源轉型方面，澳洲是台灣最大能源供應國，台澳兩國產業具高度互補性，並提到澳洲業者於2016年台灣開始推動能源轉型之初，即參與我國離岸風電開發，迄今我國離岸風機已超過280支以上，且運作順利，未來台澳兩國更可在氫能領域進一步拓展合作空間。另在其他新興能源，如地熱方面，紐西蘭的地熱技術發展成熟，值得台灣交流學習，台、澳、紐未來可望持續合作，共同推動能源轉型發展。

龔主委表示，商會所提深化台澳紐三方青年間交流合作、技職培訓與教育採認等相關建議，政府將持續推動或納入未來政策考量。龔主委也提到，政府於2021年擴大人才延攬相關措施，今年更打造國家級國際人才服務及延攬中心Talent Taiwan，將服務對象由就業金卡人(約8千多人)，擴增至一般外國專業人才(約5.6萬人)、創業家及其依親親屬等，提供在台外國專業人才一站式服務。另方面，政府推動產官學合作擴大招收國際學生，明（2024）年將對半導體、金融等領域的國際生，提供產學獎助金及生活/實習津貼。

商品推薦