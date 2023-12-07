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移工實體訓練學生少 勞部擬改進

聯合報／ 記者葉冠妤李青縈／台北報導
勞動部提供外籍看護移工來台後訓練，但根據近三年統計，勞動部所開設的實體課程裡，只有去年的集中訓練課順利開辦一班，且參訓人數僅六人。圖為新聞示意圖。記者林俊良／攝影
勞動部提供外籍看護移工來台後訓練，但根據近三年統計，勞動部所開設的實體課程裡，只有去年的集中訓練課順利開辦一班，且參訓人數僅六人。圖為新聞示意圖。記者林俊良／攝影

外籍家庭看護移工的照顧技能不足、語言不通造成的溝通障礙時有所聞，僅管外籍家庭看護移工來台工作後，雇主可申請補充訓練，精進學習照顧技巧，不過近三年來，僅六人參與集中訓練課的實體課程，到宅訓練則是完全掛零。勞動部官員分析，除移工休假少，出門難度高，補充訓練收費也讓雇主怯步。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國坦言，近三年補充訓練課程的開課量能皆達一百班、五百人以上，但實體課程的集中訓練課，僅去年成功開辦一班、六人參訓，到宅訓練則是二○二○年後，都沒有雇主申請。

反觀數位課人數則是突破性成長，其中二○二○年瀏覽補充訓練數位課程人次三萬三九六一，二○二二年已增至一一三萬五四一八人次，最受歡迎課程包括認識身障者的需求與服務技巧、清潔與舒適協助技巧等。

蘇裕國表示，線上、線下課程混搭最理想，但仍須提高雇主使用喘息、短照服務的意願，移工才能出門上課，此外，集中訓三小時收費一千多塊、到宅訓三小時三千六百元，對雇主誘因很低，發展署正在研擬改變補充訓上課模式，也將邀集衛福部討論。

衛福部長照司副司長吳希文表示，補充訓練的規範僅是原則，開課單位可照實際情況調整。若看護移工受訓請假，被照顧者家庭可申請喘息服務，家庭也可申請長照專業服務，由專業人員到宅指導個案及家庭照顧者。

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華說，移工在乎的是受訓對職涯發展有沒有幫助，但受限沒有固定休假日，加上多靠大眾交通運輸，上課地點不能離火車站太遠。致力移工教育的One-Forty創辦人陳凱翔則點出，移工有習慣接受資訊的管道，如臉書、抖音等社群軟體，且假日寶貴，必須確保上課內容有幫助，跟雇主的溝通也很關鍵。

移工 看護 勞動部

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