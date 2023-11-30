經部攜手仁寶開發智慧肝癌熱消融設備 於國內醫院完成多例手術

經濟部今（30）日於「2023醫療科技展」科專成果主題館展示工研院、金屬中心及生技中心等三大法人共計16項前瞻醫療科技，瞄準智慧醫材、植入式醫材需求，展出兩大亮眼成果，首先是「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」，結合「超音波影像」和「方向可調式電極針」兩大全球首創的創新技術，針對肝癌等腫瘤，手術時間平均節省35%、消融範圍誤差降低於2%以內，更可一次入針，大幅提升手術安全性、精準性及降低復發風險。今年不僅已完成國內五案臨床治療病例，更促成仁寶電腦（2324）與臺大醫院將合創國內第一座「癌症微創介入訓練中心」。

其次是「醫用生物可吸收鎂合金技術」，克服止血夾永久存在體內的問題，讓「可吸收骨釘」植入三個月內仍保留八成強度，剩餘超過九成體積，比市售產品高出7.5%，力學強度完勝德國領導大廠，今年更進一步進入試量產階段，最快2024年底上市。相關技術均已經或即將產業化落地，經濟部也將持續不斷投入豐沛資源，協助壯大臺灣醫療科技供應鏈，提升產業競爭力。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，臺灣2022年生醫產業營業額達到7,000億元，其中包括數位醫療、健康福祉等「醫材相關產業」，營業額就高達4,709億元，占比產業總體營業額的67%，亮眼的表現使得臺灣醫材相關產業出口額在全球排名第12名。經濟部為推動生醫產業發展，4年投入百億經費進行前瞻技術研發，除了精準藥物、再生醫學之外，醫療器材更是推動重點，涵蓋「委託開發暨製造服務（CDMO）」、智慧醫材、植入式醫材三大關鍵拼圖。為此，經濟部首度於醫療科技展設立專館，展示兩項科技專案研發亮點技術，明確鎖定癌症治療、骨科手術兩大關鍵需求，期盼藉由產研攜手強化上中下游供應鏈，並促成更多國內外合作，加快促進臺灣生醫產業晉身兆元產業，成為新「護國群山」。

首先「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」，除已經技轉給仁寶電腦，成為國內第一個ICT大廠跨足高階醫材技術共同合作開發案，今年還接連拿下愛迪生獎（Edison Awards）銅牌與全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）國際肯定。科技專案於2020年支持工研院完成研發，同年技轉仁寶電腦，今年9月成功申請納入健保給付，並通過美國、臺灣上市許可，目前國內醫院已有五案成功病例，治療後恢復良好。iRFA結合「超音波影像」和「方向可調式電極針」兩大全球首創的創新技術，優於美國領導大廠現行產品。因為有超音波影像，病患手術時間平均節省35%、消融範圍誤差降低於2%以內，結合方向可調式電極針，可一次入針，依照腫瘤樣貌調整用針，大幅提升手術安全性、精準性及降低復發風險。未來將可擴大應用於肺部、乳房、腎臟腫瘤等更多元病灶治療，技術司也促成仁寶電腦與臺大醫院強強聯手，將合創國內第一座「癌症微創介入訓練中心」，同時針對國外市場積極布局泰國、馬來西亞等，盼將臺灣國產技術發揚全球。

其次，是「醫用生物可吸收鎂合金技術」，科技專案於2018年就建立可控制降解速率的鎂合金製程核心技術，並逐步應用擴散至骨釘及止血夾。2019年開發出全球第一款「具人體吸收性的鎂合金止血夾」，半年內就可完全被人體吸收，解決止血夾永久存在體內的問題，降低後續併發症以及適用MRI等高階檢測儀，提升病人福祉，於2020年獲得德國紅點設計大獎和台灣金點設計獎，鎂合金製程榮獲2020全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。同年應用該技術開發出「可控制降解速率」的鎂合金骨釘，在植入試驗觀察到，骨釘植入後第三個月雖然被人體吸收，剩餘體積91%，且仍保留原始力學強度80%以上，不但促進骨組織癒合並避免二次手術、減少醫療開銷，今年更進一步進入試量產階段，同時也攜手高雄中正骨科規劃可降解鎂合金骨釘的臨床試驗，最快2024年底上市。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕精準健康技術研發，掌握社會趨勢提出技術解方。像是鎖定長者常見的泌尿系統器官脫垂，導致漏尿等問題，解決現行醫材過硬、易致發炎等問題，打造「生醫高分子組織修復支撐複合網片」，是全球首創「以特殊織法將PET（聚酯塑料）編織後，再添加膠原蛋白」，密度小、輕量化、適合細胞貼附，大幅降低副作用發生，中高齡民眾可望受惠。現更鎖定神經認知疾病，研發「微創式顱內OCT術中輔助導引技術」，運用全球最細0.63毫米的探針，加上特殊器材設計，可精準定位、減少組織破壞、降低發炎，提高巴金森氏症手術治療效果，盼藉此強化臺廠數位治療研發量能與競爭力。

經濟部30日起一連四天於「2023醫療科技展」科專成果主題館展示工研院、金屬中心及生技中心等三大法人共計16項前瞻醫療科技，盼協助壯大臺灣醫療科技供應鏈，提升產業競爭力。記者李珣瑛／攝影 工研院鎖定巴金森氏症手術，開發出「微創式顱內OCT術中輔助導引技術」，採用世界最細顱內OCT掃描探針，探頭採用世界最細顱內OCT掃描探針，探頭採內外鋼管套疊旋轉技術，可減少破壞組織、降低發炎機率，還能提高手術治療效果。工研院／提供

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