緬懷蔣碩傑 中經院專題演講談當經濟預測遇上黑天鵝

中華經濟研究院為緬懷蔣碩傑與劉大中兩位重要經濟學對台灣的貢獻，特別錄製「蔣碩傑先生辭世30周年紀念影片」，訂於下周五（12月8日）播放，並邀請元大寶華綜合研究院院董事長梁啟源主講地緣政治對當前經濟的衝擊；隨後舉辦的研討會，聚焦討論大陸經濟情勢。

中經院指出，台灣經濟發展初期的民國40至60年代，以劉大中與蔣碩傑為首的「財經六院士」（另有邢慕寰、鄒至莊、顧應昌與費景漢），對台灣財經制度的改革與經濟政策的定貢獻卓著。劉大中基金會在其辭世後，每年都會舉辦紀念演講會；近幾年，劉、蔣兩個基金會則多以與台灣密切相關的重大經濟議題為題，透過年度研討會，希望喚起國內經濟學者與國人師法劉、蔣兩位院士，重視台灣的實際經濟問題與政策。

今年正值劉大中逝世48周年、蔣碩傑逝世30周年，特別籌辦演講會及研討會，彰顯兩位學者一生努力及其貢獻。中華經院也錄製「蔣碩傑先生辭世30周年紀念影片」，緬懷曾經擔任過中經院董事長與院長的蔣碩傑。

演講會邀請國內知名經濟學者，身兼清華大學科技管理學院榮譽教授的梁國源主講「當經濟預測碰上地緣政治風險」，解析近年複雜的全球政經情勢及後續展望。此外，也邀請國內專家在「中國大陸政經情勢」研討會中，分析中國大陸近幾年政經情勢演變、未來展望、對台灣的影響，以及台灣如何因應等重大議題。

研討會先由中經院大陸所所長劉孟俊提出報告，與談人有師承劉大中的國際貨幣基金及世界銀行前首席經濟學家華而誠、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、全國工業總會大陸處處長黃健群、中央研究院人文社會科學研究中心兼任研究員瞿宛文、台灣創速公司合夥人顧及然。、

這兩場由劉大中教育文化紀念基金會、蔣碩傑文教基金會、中華經濟研究院、中央研究院經濟研究所共同主辦的活動，台灣經濟研究院、台灣經濟學會協辦，永豐金控贊助，中經院執行。活動從當天下午兩點開始，在中經院蔣碩傑會議廳舉行，歡迎社會各界人士參與。

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