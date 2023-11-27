旅宿缺工 勞團：低薪是元凶

勞動部本周將討論旅宿業開放移工議題，勞團與專家認為，開放移工不但無法解決缺工問題，在勞動力市場面臨大缺工，勞工薪資議價能力終於有機會提升之際，政府若同意服務業引進移工，反而扼殺台灣勞工爭取調高薪資與工作條件機會；此外，一旦旅宿業開放，將形成「破窗效應」，因為「資方永遠會缺更便宜的勞工」。

一位曾任職飯店業十三年的Ｈ先生受訪表示，他待過北部及中部的飯店，除了少數是中型商務旅館外，大部分是四、五星級飯店，共同特色都是「低薪」。他說，他從基層做到業務主管，即使曾擔任夜間主管，薪資也才三點四萬元，直到二○二○年終於拿到四點二萬元。至於跳槽原因不外是薪資太低、工時太長、不給加班費等，尤其飯店業慣常用下班時間開會，有些則是年假打折再打折，「即使薪資好一些，也與工時不成正比」。

「旅宿業長期低薪已經是產業狀況，很多人留下來只因為年資跟年假，尤其疫情期間業者不願意照顧員工，許多員工被迫重新求職， 大家在艱難期中度過，也順利在外找到其他工作，出去之後很難再回來了」，Ｈ先生提出他認為旅宿業缺工的關鍵原因。

至於為何房務人員最缺？他說，房務人員通常一天要掃十六間房，工作八小時都在密集勞動，以前還能兩人一起做，慢慢變成一個人；其次，薪資早期僅二點八萬元，根據人力銀行近期資訊，即使是北市知名五星級飯店也只開出三萬到三點二萬元，「如何不缺工？」

「是挑工不是缺工」，全產總祕書長戴國榮指出，勞動部媒合五千多人只有四九九人錄取，顯然旅宿業雇主策略就是只挑幾個人，刻意造成缺工印象，雇主態度有很大問題。他說，就在行政院放出開放旅宿業引進移工第一時間，全產總就發出聲明表達反對，「呼籲執政者不要當台灣低薪幫凶」。

學者專家斷言，一旦旅宿業開放，將形成「破窗效應」，專家透露「最近連公車業者都提出引進移工要求」，破窗效應已經發酵。全產總示警，如果大家有樣學樣，各行各業的雇主都以工作辛苦繁重為由，要求政府依據平等原則比照辦理，擴大開放移工，台灣勞動力市場的薪資水準恐永無提升的一天。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，雖然開放公車業用移工可行性不高，但如果旅宿業開放了，如何擋？其次，飯店業進用移工要符合勞基法，加上相關費用，成本不一定便宜，但移工真的拿得到三萬多元嗎？最後還是進到仲介口袋，剝削會回饋給雇主，勞工是最大受害者。萬一移工發現被剝削，又跑到製造業，逃跑問題更嚴重，這些社會成本都應一併考量。最讓人擔心的，還是本國勞工就業機會及壓低薪資效應。

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