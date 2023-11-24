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彈性工作型態成趨勢 非典勞工破80萬人
主計總處昨天公布「一一二年人力運用調查」統計結果，發現今年非典型工作者人數（部分工時、臨時性或人力派遣）重新站上八十萬大關，來到八十點六萬人，較去年增加八千人，是近四年最多，但就業人數占比百分之七點○一則較去年略降。
官員解讀，以往非典型工作者呈現直線增加趨勢，自一○九年疫情後，受衝擊的廠商優先減少部分工時及臨時性工作機會，因此非典工作者連續兩年減少，去年起微增一千人，今年再增八千人，主要是疫情趨緩，住宿、餐飲業釋出大量人力需求，部分工時就業者增加。
至於從事非典工作原因，仍以「職類特性」（指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）卅點七萬人、占百分之卅八最多，其次是因「兼顧家務」，占百分之十七。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，自一○八年起調查非典工作者想改做全時、正式工作比率，意外發現不想改做全時或正式工作比率明顯上升，從一○八年的百分之七十八、一一一年百分之八十一，今年上升到百分之八十五，這與國人愈來愈傾向彈性多元工作型態有關，另外學生也會選擇部分工時以兼顧學業。
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