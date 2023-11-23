連17黑！10月工業生產指數92.29 衰退2.32%
經濟部發佈10月工業生產統計，工業生產指數92.29，年減2.32%，也是連17個月衰退，其中製造業減少1.93%，礦業及土石採取業減少9.62%，電力及燃氣供應業減少7.22%，用水供應業減少4.98%；累計1~10月工業生產減少14.24%，其中製造業減少14.75%。
經濟部表示，電子零組件業年減0.65%，主因終端電子產品需求疲弱，半導體供應鏈持續去化庫存，客戶下單仍偏保守；基本金屬業年減4.60%，主因鋼鐵市場需求疲弱，部分鋼廠安排產線歲修、計畫性減產進行產能調節，致鋼胚、合金鋼胚、熱軋鋼捲板、鋼筋、鋁合金鑄件等減產較多。
電腦電子產品及光學製品業則年增12.51%，經濟部表示，主因人工智慧及雲端資料服務需求暢旺，加上國際品牌新機訂單挹注，帶動伺服器、行動裝置鏡頭等生產上揚，惟終端市場需求仍顯低迷，其中以其他電腦週邊設備及零組件、半導體檢測設備及零組件等減產較多，抵銷部分增幅。
機械設備業年減17.64%為最多，經濟部表示，主要因為全球經濟成長走緩，業者設備投資意願下滑，致廠商接單動能鈍化，其中以電子及半導體生產用設備及零組件、其他通用機械及零組件、線性滑軌、滾珠螺桿等減產較多。
展望未來，經濟部指出，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，以及數位轉型商機延續，加上歐美年終採購旺季備貨需求接續釋出，可望挹注我國製造業生產動能逐步回升，惟全球經濟仍受通膨及高利率影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭及以巴衝突等不確定性因素續存，恐抑制我國製造業生產表現，需持續關注並審慎因應。
經濟部也說，根據調查，製造業者認為年11月生產量將較10月增加之廠商家數占8.9%，持平者占73.2%，減少者占17.9%，以家數計算之製造業生產動向指數為45.5，按產值計算之動向指數為49.1，預期11月生產指數將較10月減少。
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