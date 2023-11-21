大同集團與永豐銀行共建平台 搶攻綠電交易商機
大同公司（2371）旗下大同智能今(21)日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議，未來買賣雙方透過信託平台在綠電交易過程中可獲得充足的專業與保障，降低綠電需求者、售電業和發電業者的交易風險，在信賴的基礎上快速建立購電契約。
大同智能總經理黃允巍表示，目前已有金融、科技製造業及生技業等產業轉供綠電實績，本次與永豐銀行的綠電信託合作，將為大同智能的再生能源應用業務開創另一新局，共同為客戶減輕綠電交易風險，亦是大同與永豐二大集團在綠電服務與減碳相關的資源整合，並可加速綠電交易市場發展。
大同表示，大同集團擁有供應綠電的資源，亦具備能源管理技術團隊，能協助業主將既有的第三型電廠轉為可售綠電的一型電廠，且申辦時程較業界平均縮短三個月；亦提供評估用戶用電量、匹配用戶發電情形、用戶能源效率和節能方案等專業多元的服務，在電力及未來的碳權市場上，可為用電大戶、RE100企業及國際供應鏈業者提供完整一站式解決方案，助力企業節能減碳，永續發展。
永豐銀行表示，信託機制的引入將確保交易金流的安全性，提高中小型企業在綠色電力採購的效率，同時實現再生能源轉型和可持續經營的願景。這次合作將促使綠電市場更加蓬勃發展，並協助企業邁向淨零排放目標。
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