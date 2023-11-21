快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

大同集團與永豐銀行共建平台 搶攻綠電交易商機

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
大同公司（2371）旗下大同智能今(21)日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議。圖/永豐銀行提供
大同公司（2371）旗下大同智能今(21)日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議。圖/永豐銀行提供

大同公司（2371）旗下大同智能今(21)日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議，未來買賣雙方透過信託平台在綠電交易過程中可獲得充足的專業與保障，降低綠電需求者、售電業和發電業者的交易風險，在信賴的基礎上快速建立購電契約。

大同智能總經理黃允巍表示，目前已有金融、科技製造業及生技業等產業轉供綠電實績，本次與永豐銀行的綠電信託合作，將為大同智能的再生能源應用業務開創另一新局，共同為客戶減輕綠電交易風險，亦是大同與永豐二大集團在綠電服務與減碳相關的資源整合，並可加速綠電交易市場發展。

大同表示，大同集團擁有供應綠電的資源，亦具備能源管理技術團隊，能協助業主將既有的第三型電廠轉為可售綠電的一型電廠，且申辦時程較業界平均縮短三個月；亦提供評估用戶用電量、匹配用戶發電情形、用戶能源效率和節能方案等專業多元的服務，在電力及未來的碳權市場上，可為用電大戶、RE100企業及國際供應鏈業者提供完整一站式解決方案，助力企業節能減碳，永續發展。

永豐銀行表示，信託機制的引入將確保交易金流的安全性，提高中小型企業在綠色電力採購的效率，同時實現再生能源轉型和可持續經營的願景。這次合作將促使綠電市場更加蓬勃發展，並協助企業邁向淨零排放目標。

綠電 大同 永豐銀行

延伸閱讀

搶綠電交易商機 大同集團與永豐銀行簽訂合作協議

寒冬取暖 烏克蘭電廠：需防空系統保護設施運轉

大同、東元 衝能源事業

未來十年內、可再生能源將倍數成長

相關新聞

龔明鑫談能源轉型 這對產業和經濟發展是「生死問題」

國發會主委龔明鑫今（21）日指出，上周在舊金山參加「APEC經濟領袖會議」時，各國多聚焦供應鏈韌性安全、生成式AI運用、...

旅宿業移工報告設「密件」？ 觀光署：已解密回函勞動部

旅宿業持續缺工，盼爭取開放聘雇移工，交通部觀光署10月底已將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，但傳觀光署採「密件...

大同集團與永豐銀行共建平台 搶攻綠電交易商機

大同公司（2371）旗下大同智能今(21)日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議，未來買賣雙方透過信託平台在綠電交易過...

避免淪為黑箱！勞動部發函觀光署要求旅宿業開放移工報告「解密」

旅宿業缺工爭議未解，業者欲爭取聘雇移工解人力荒，交通部觀光署已於10月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部。據了...

宜蘭第一處社宅開工 陳建仁：明年底全國社宅目標107%

宜蘭縣首起社會住宅「倉前安居」今天開工，行政院長陳建仁、內政部次長花敬群等人到場，陳建仁表示，中央目標興辦20萬戶社會住...

投資級與非投資級債 續迎資金淨流入

美國10月消費者及生產者物價指數低於預期，核心CPI年增也放緩，強化利率見頂預期，債市投資情緒正向。根據美銀引述EPFR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。