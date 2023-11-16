國發會：台美經濟繁榮夥伴對話將召開 多面向皆有進展

國發會今（16）日發布新聞稿指出，國發會主委龔明鑫此行參與在美國舊金山舉行的APEC雙部長年會前，與美國國務次卿費南德茲進行雙邊會談，針對台美合作、淨零排放、經濟脅迫等議題交流，盼未來台美推動與第三國合作，包含5G、醫療。

亞太經濟合作會議（APEC）雙部長年會於11月14、15日在美國舊金山舉行，我國由國發會主委龔明鑫與行政院政務委員鄧振中代表台灣出席。龔明鑫昨天上午在出席部長會議前，與美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）進行雙邊會談。

國發會指出，費南德茲次卿表示，第四屆台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)即將召開，雙方在許多面向都已有所進展，包括避免雙重課稅的討論、台美21世紀貿易倡議已進入第二輪談判等，盼未來台美亦可推動與第三國之合作，向世界展現與台灣合作的益處。

龔明鑫則回應費南德茲次卿台美可推動第三國的產業合作面向時說明，台灣中華電信已與歐洲及東南亞國家洽談5G電信之合作，另電動車等領域也是未來可發展三方合作的項目。

龔明鑫並提及，有關醫療領域，台灣APEC企業諮詢委員會(ABAC)代表今年提出將AI應用與醫療服務相結合的計畫，共有19個APEC成員參與，且台灣在新南向政策下，與東南亞國家在醫療領域合作，打造一國一中心；台美未來亦可就數位醫療推動與第三國家合作。

同時，龔明鑫另也與費南德茲次卿就台美發展太陽能、離岸風電、氫能與地熱等其他能源交換意見。另費南德茲次卿表示，經濟脅迫議題為G7的重要議題之一，雙方也就如何因應經濟脅迫的情勢交換意見。

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