快訊

農曆10月運勢／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

國發會：台美經濟繁榮夥伴對話將召開 多面向皆有進展

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫出席2023 APEC部長級會議前與美方發言代表國務院經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲(Jose W. Fernandez)進行雙邊會談。 圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫出席2023 APEC部長級會議前與美方發言代表國務院經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲(Jose W. Fernandez)進行雙邊會談。 圖／國發會提供

國發會今（16）日發布新聞稿指出，國發會主委龔明鑫此行參與在美國舊金山舉行的APEC雙部長年會前，與美國國務次卿費南德茲進行雙邊會談，針對台美合作、淨零排放、經濟脅迫等議題交流，盼未來台美推動與第三國合作，包含5G、醫療。

亞太經濟合作會議（APEC）雙部長年會於11月14、15日在美國舊金山舉行，我國由國發會主委龔明鑫與行政院政務委員鄧振中代表台灣出席。龔明鑫昨天上午在出席部長會議前，與美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）進行雙邊會談。

國發會指出，費南德茲次卿表示，第四屆台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)即將召開，雙方在許多面向都已有所進展，包括避免雙重課稅的討論、台美21世紀貿易倡議已進入第二輪談判等，盼未來台美亦可推動與第三國之合作，向世界展現與台灣合作的益處。

龔明鑫則回應費南德茲次卿台美可推動第三國的產業合作面向時說明，台灣中華電信已與歐洲及東南亞國家洽談5G電信之合作，另電動車等領域也是未來可發展三方合作的項目。

龔明鑫並提及，有關醫療領域，台灣APEC企業諮詢委員會(ABAC)代表今年提出將AI應用與醫療服務相結合的計畫，共有19個APEC成員參與，且台灣在新南向政策下，與東南亞國家在醫療領域合作，打造一國一中心；台美未來亦可就數位醫療推動與第三國家合作。

同時，龔明鑫另也與費南德茲次卿就台美發展太陽能、離岸風電、氫能與地熱等其他能源交換意見。另費南德茲次卿表示，經濟脅迫議題為G7的重要議題之一，雙方也就如何因應經濟脅迫的情勢交換意見。

費南德茲 龔明鑫 國發會

延伸閱讀

拜習會影響台灣利益？ 龔明鑫：台美關係進展順利

推動「產業投資五大要素優化政策」國發會：迄今已累積相當成效

鄧振中、戴琪 APEC場邊交流

APEC場邊互動 鄧振中會戴琪、龔明鑫會國務院高階官員

相關新聞

網傳引進10萬名印度移工 許銘春批：假訊息、防認知作戰

台灣擬開放引進印度移工，網瘋傳一次就會引進10萬名，後續引發部分網友議論印度侵害女性事件頻傳，憂慮引進印度移工，會影響社會...

新制退休金不到舊制一半！勞團高喊提高雇主6％勞退強制提撥率

全產總、全金聯、北市產總、高雄市產總等工會昨到行政院陳情，高喊「老年生活被打趴，勞退提撥要提高」。對此，勞動部長許銘春今...

國發會：台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）即將召開 許多面向有進展

今年亞太經濟合作（APEC）部長級會議（APEC Ministerial Meeting, AMM），在美國舊金山舉行，...

【即時短評】三立、中嘉、鏡電視陸續踩紅線 NCC還管得住誰？

中嘉案近來鬧得沸沸揚揚，還沒結束，鏡電視直接違反自己的營運計畫，在大選前開出政論節目，再度引發爭議。從三立、中嘉到鏡電視...

龔明鑫APEC部長級會議談經濟復甦 需數位及綠色雙轉型

2023年度亞太經濟合作(APEC)部長級會議(APEC Ministerial Meeting, AMM)，於美國舊金...

詐騙層出不窮 公路局提醒進入政府機關名義開設網站 先確認網址正確性

交通部公路局表示，最近有民眾收到簡訊網址｢https://mvdiwgou.top/｣或｢https://mvdiago...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。