台塑總裁王文淵談景氣：人為干擾因素太多 期待明年更好

台塑（1301）總部搬至內湖已經近月，總裁王文淵今（15）日首次宴請文字記者在二樓招待所餐敘。原本說好因為是新入厝，所以請吃湯圓、「純吃飯」，不是記者會不接受採訪，但問到全球經濟景氣逆風時，王文淵忍不住感慨說，「原本預期這波修正上半年就可以逐步復甦，但是因為人為干擾因素太多，現在只能期待明年會更好」。

全球景氣表現不佳，王文淵認為，起因在於美中關係不佳，加上俄烏戰爭與以巴衝突等，都是人為因素的政策操作，不能用產業供需的角度來看，因此很難說景氣何時會反轉。

王文淵表示，美中貿易戰持續，再加上烏俄戰爭、以巴衝突等，這些都是「人為因素」影響全球政經局勢，原本今年初預估全球景氣大約半年可回暖，不料，雖然第3季的確有好些，但第4季卻又再度下滑。

因此，王文淵認為，美中兩大經濟體間的角力將會繼續全球經濟表現，美國想要拉大與中國大陸之間的差距，但隨大陸經濟成長趨緩，連帶美國企業無法從中國大陸市場獲利，而美國與中國大陸這兩個經濟體表現不好，全球經濟當然也會受到影響。

至於這段調整時間會持續多久，王文淵說，「很難說」，要看人為因素是否會降低，兩大經濟體不好，全球就不可能會好，產業的挑戰仍在。