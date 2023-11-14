快訊

獨居錯過黃金搶救時間...29歲網紅驚傳家中暴斃 好友悲痛證實

疑馬達故障冒黑煙…台鐵1區間車晚間停駛 300旅客受影響

未進入民進黨不分區安全名單 藥師公會理事長黃金舜回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石生技副總裁黃彥臻：下個五年 台灣生技市值將迎來另一個翻倍成長

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
專題座談「台灣生技產業發展新策略」，與談人鑽石生技投資副總裁黃彥臻。記者林俊良／攝影
專題座談「台灣生技產業發展新策略」，與談人鑽石生技投資副總裁黃彥臻。記者林俊良／攝影

經濟日報主辦的2023生技論壇，今（14）日舉辦綜合座談，與談人鑽石生技投資（6901）副總裁黃彥臻對「台灣生技產業發展新策略」提建言。他表示，鑽石生技所投資的公司，一定都朝公發公司方向進行，一旦走到授權和藥證，下一步最重要，是加強自己價值讓未來合作夥伴看到；他也預期下一個五年，台灣生技產業市值將迎來另一個翻倍。

黃彥臻指出，放眼全球生技市場，有一個現象：美國、歐洲和亞太如日韓，2021年市值達到高峰後開始往下修正；台灣市場很特別，生技產業市值在2019年上看新台幣7,600多億元，不到8,000億元，2021年達到高峰後持續不斷向上，今年已來到約1.8兆元，是翻倍成長，與其他國家發展不太一樣。

他說，因台灣過去幾年很多公司繳出授權、拿到新藥藥證、進軍美國市場銷售藥品等成績單，這是受到疫情影響，這是台灣生技產業十幾年來的發展。鑽石生技在十年前開始支持這些新創公司，因為台灣生技產業逐步邁入相對穩健健康的成長期。

「看到過去五年生技產業是翻倍成長，我們預期下一個五年，台灣生技產業市值將迎來另一個翻倍。」黃彥臻說，鑽石生技投資過去十年參與早期新創，除了提供資金支持之外，也陪著公司成長。只是台灣生技資本市場過去十年經過很多挑戰，「生技產業運用創新技術，好不容易資本市場投資人相信我們，走到授權和藥證，下一步最重要是凸顯價值」。

再來是國際化，因生技是高技術門檻產業，面對一定是全球市場，因此鑽石生技所投資公司，一定都朝著公開發行公司來發展；他也鼓勵投資公司的CEO，若潛力合作對象是藥廠，一定要知道如何加強自己價值，讓未來合作夥伴看到。

談到台灣生技產業未來走向，他認為，一個需求是需要更大型整合型的案子。過去台灣因環境在開放中，出現許多創新小型公司努力往前走，過去很不容易出現整合成功的案例，不過公司也看到併購機會，未來期望協助台灣生技公司升級，無論是技轉或是併購機會，這將是鑽石生技會加強投資的領域。

生技產業 灣生

延伸閱讀

訊聯生技：期待政府通過再生醫療雙法 讓細胞製劑成一種療法

衛福部長薛瑞元：生醫產業很重要 衛福部力推三大改革

台新金近半年賣出逾5億股彰銀 可處分股數只剩1100萬股 占比0.1%

北極星藥業 升級美產線

相關新聞

營建大缺工！調查：明年第1季營建業人力需求淨增4276人創高

勞動部今（14）日發布2024年第1季人力需求調查，預計2024年1月人力需求淨增加4.9萬人。其中明年第1季營建業需求...

鑽石生技副總裁黃彥臻：下個五年 台灣生技市值將迎來另一個翻倍成長

經濟日報主辦的2023生技論壇，今（14）日舉辦綜合座談，與談人鑽石生技投資（6901）副總裁黃彥臻對「台灣生技產業發展新...

宏碁董事長陳俊聖：地緣政治不確定性是2024年最大挑戰

2023「Yahoo財經投資趨勢高峰會」今(14)日在亞太地區登場，宏碁（2353）董事長陳俊聖擔綱首位講者，接受美國《...

「工鬥」12月展開全台行腳 要求總統參選人回應勞動政見

2024總統大選剩下不到兩個月，至今卻仍未見總統參選人提出攸關千萬名勞工的勞動政見。由多個勞團組成的「工鬥」預計從12月...

綠電聲聲急！第二波綠電競標改鎖定科技業 推「10萬度」大包裝

台電第二波小額綠電明(15)日上架。有鑑於第一波競標成效未如預期，經濟部和台電調整策略，第二波競標改鎖定對綠電較有急迫需...

勞動部公布明年Ｑ1人力需求 營建、住宿餐飲創新高

勞動部今公布明年Q1人力需求調查，預估明年1月人力需求淨增加4.9萬人，雖然是近3年同期最低，但仍為近13年同期第3高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。