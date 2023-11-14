鑽石生技副總裁黃彥臻：下個五年 台灣生技市值將迎來另一個翻倍成長

經濟日報主辦的2023生技論壇，今（14）日舉辦綜合座談，與談人鑽石生技投資（6901）副總裁黃彥臻對「台灣生技產業發展新策略」提建言。他表示，鑽石生技所投資的公司，一定都朝公發公司方向進行，一旦走到授權和藥證，下一步最重要，是加強自己價值讓未來合作夥伴看到；他也預期下一個五年，台灣生技產業市值將迎來另一個翻倍。

黃彥臻指出，放眼全球生技市場，有一個現象：美國、歐洲和亞太如日韓，2021年市值達到高峰後開始往下修正；台灣市場很特別，生技產業市值在2019年上看新台幣7,600多億元，不到8,000億元，2021年達到高峰後持續不斷向上，今年已來到約1.8兆元，是翻倍成長，與其他國家發展不太一樣。

他說，因台灣過去幾年很多公司繳出授權、拿到新藥藥證、進軍美國市場銷售藥品等成績單，這是受到疫情影響，這是台灣生技產業十幾年來的發展。鑽石生技在十年前開始支持這些新創公司，因為台灣生技產業逐步邁入相對穩健健康的成長期。

「看到過去五年生技產業是翻倍成長，我們預期下一個五年，台灣生技產業市值將迎來另一個翻倍。」黃彥臻說，鑽石生技投資過去十年參與早期新創，除了提供資金支持之外，也陪著公司成長。只是台灣生技資本市場過去十年經過很多挑戰，「生技產業運用創新技術，好不容易資本市場投資人相信我們，走到授權和藥證，下一步最重要是凸顯價值」。

再來是國際化，因生技是高技術門檻產業，面對一定是全球市場，因此鑽石生技所投資公司，一定都朝著公開發行公司來發展；他也鼓勵投資公司的CEO，若潛力合作對象是藥廠，一定要知道如何加強自己價值，讓未來合作夥伴看到。

談到台灣生技產業未來走向，他認為，一個需求是需要更大型整合型的案子。過去台灣因環境在開放中，出現許多創新小型公司努力往前走，過去很不容易出現整合成功的案例，不過公司也看到併購機會，未來期望協助台灣生技公司升級，無論是技轉或是併購機會，這將是鑽石生技會加強投資的領域。

商品推薦