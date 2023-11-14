淨零里程碑！今年底興達電廠燃氣將混5%氫氣發電

淨零技術新突破。台電與中研院今(14)日共同舉辦「去碳燃氫發電技術發布會」，宣布成功讓天然氣裂解製氫燃燒發電技術跨出實驗室，串接商用小型發電機組，後續將由中研院與國內氣體製造商合作，目標年底前將去碳燃氫產出氫氣用於興達電廠燃氣混氫發電示範。

台電表示，為邁向「電力淨零」目標，台電積極發展新能源應用，繼今年2月選定高雄興達電廠為混氫發電示範基地，並與我國學術研究最高機關中央研究院簽署合作備忘錄，推動去碳燃氫發電。

台電與中研院今日於台電綜合研究所樹林所區舉行「去碳燃氫發電技術發布會」，總統蔡英文親自出席肯定研發成果，與總統府秘書長林佳龍、國策顧問何美玥、中研院院長廖俊智、經濟部長王美花、國發會副主委高仙桂、國科會主委吳政忠、台電代理董事長曾文生、立委蘇巧慧、立委洪申翰、國研院院長林法正、中科院副院長羅意中等，共同見證氫能技術發展里程碑。

台電指出，去碳燃氫是將天然氣以高溫裂解為氫氣與固態碳(碳黑)，該技術過去主要用於工業碳原料產製，近年隨國際淨零排放趨勢，德、美、澳等國相繼試驗將其作為產氫來源之一，應用於發電領域。台電與中研院於今年2月簽署合作備忘錄（MOU），正式展開商業應用實驗。

台電說明，去碳燃氫產製的氫氣可做為發電及工業使用，碳黑則可用於精密、高產值化工業生產原物料。該技術相較既有天然氣蒸汽重組技術，產氫過程所需能量減少近40%，且不會產生二氧化碳，然而過往因工程技術門檻較高，國際亦無商業化量產設備問世，此次與中研院合作，共同讓技術跨出實驗室，實質落地發出電力，更具減碳與經濟效益。

台電表示，去碳燃氫技術經中研院研發，整合台電引進的國內第1套65kW混氫型微氣渦輪發電系統，今年9月成功以混氫10%比例運轉發電，後續中研院將與國內氣體製造商擴展應用規模，目標年底前將合作產出的氫氣應用於興達電廠燃氣機組氫氣混燒示範，在氫氣來源供應穩定、輸儲設施搭配完善下，以氫氣替代5%天然氣估算，每年可減少超過7,000噸碳排放量，未來更將視技術發展逐步提高混氫比例，進而推展至國內其餘電廠機組。

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