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育嬰留停津貼 勞保局：已逾101萬人受惠

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

為了幫助家有新生兒的父母舒緩留職停薪期間的經濟壓力，兼顧工作與家庭，同時鼓勵男性親自參與撫育子女，政府於2009年5月開辦「就業保險育嬰留職停薪津貼」，據勞保局統計，自開辦起至今年7月底止，已有101萬餘人受惠。

勞保局舉例說明，父母均符合就業保險法請領規定，如同時留職停薪照顧小孩，則兩人半年共可申請12個月津貼及薪資補助。假設兩人平均月投保薪資均為4萬2,000元，每月兩人各可領到3萬3,600元，半年合計可領到40萬3,200元。

父親或母親只要參加就業保險年資合計滿一年，於子女滿3歲前，依規定向公司辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局請領育嬰留職停薪津貼，按被保險人育嬰留職停薪當月起前六個月平均月投保薪資的六成計算，加上政府自2021年7月起另提供二成育嬰留職停薪薪資補助，共發給八成津貼及補助，且薪資補助與津貼合併發給，無須另行提出申請。又自2022年1月開放父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，讓父母共同照顧子女，更無後顧之憂。

勞保局指出，男性請領人數由開辦當年的4,000多人，增加至一年逾2萬多人，顯見有意願分擔育兒責任的男性不在少數。

勞保局提醒，育嬰留職停薪津貼可利用自然人憑證或虛擬勞保憑證登入勞保局e化服務系統線上申請、委託投保單位線上申請、書面郵寄或親送至勞保局申請。請爸爸媽媽們要及時把握陪伴小孩成長的機會，不要忘了自己的權益。

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