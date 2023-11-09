聽新聞
test
0:00 / 0:00
央行總裁楊金龍：台灣今年GDP可保1 應在1~1.5％之間
立法院財政委員會今天審查113年度中央銀行預算，邀請中央銀行總裁楊金龍備質詢，面對立委質詢指出，台經院提到景氣要完全復甦，必須要等到明年上半年才會呈現U型復甦，楊金龍回應，目前包括央行在內多數機構，都認為今年會稍低，但明年受到基期以及出口慢慢好轉，以及投資增加、消費維持動能，一般樂看明年經濟成長比今年好。
楊金龍表示，央行曾經澄清 IMF 低估台灣經濟成長率，此次低估原因，認為 IMF 沒有真正了解台灣經濟結構，主要IMF 將所有法人機構預測平均估出，並認為台灣今年 GDP 可保一，應在1~1.5％之間，同時樂看明年經濟成長會比今年好。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 一坪漲16萬！北市這總價帶漲最凶 專家：還會漲
▪ Joeman遭指「住兩房才是人設崩壞」 網駁：開箱豪宅就一定要住豪宅？
▪ 不租了！華銀3.2億買下分行 賣家是「中華民國」
▪ 房市爆25年來最大興建潮 上波慘淪黑暗期 這次也會？
▪ 房市困難業者別怕！商仲老總：把壓力倒過來寫變這樣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言