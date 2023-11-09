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央行總裁楊金龍：台灣今年GDP可保1 應在1~1.5％之間

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
央行總裁楊金龍表示，明年受到基期以及出口慢慢好轉，以及投資增加、消費維持動能，一般樂看明年經濟成長比今年好。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍表示，明年受到基期以及出口慢慢好轉，以及投資增加、消費維持動能，一般樂看明年經濟成長比今年好。記者胡經周／攝影

立法院財政委員會今天審查113年度中央銀行預算，邀請中央銀行總裁楊金龍備質詢，面對立委質詢指出，台經院提到景氣要完全復甦，必須要等到明年上半年才會呈現U型復甦，楊金龍回應，目前包括央行在內多數機構，都認為今年會稍低，但明年受到基期以及出口慢慢好轉，以及投資增加、消費維持動能，一般樂看明年經濟成長比今年好。

楊金龍表示，央行曾經澄清 IMF 低估台灣經濟成長率，此次低估原因，認為 IMF 沒有真正了解台灣經濟結構，主要IMF 將所有法人機構預測平均估出，並認為台灣今年 GDP 可保一，應在1~1.5％之間，同時樂看明年經濟成長會比今年好。

央行總裁楊金龍認為，台灣今年 GDP 可保一，應在1~1.5％之間，同時樂看明年經濟成長會比今年好。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍認為，台灣今年 GDP 可保一，應在1~1.5％之間，同時樂看明年經濟成長會比今年好。記者胡經周／攝影

楊金龍 IMF 央行

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