升息留伏筆 央行總裁楊金龍：有保留、循環還沒結束

美國聯準會（Fed）保留升息選項，中央銀行總裁楊金龍今（9）日出席立法院財委會，指出央行上一次理監事會議已經表達保留升息選項，美國聯準會利率保持彈性，是應該要有的做法。立委回問，是代表台灣升息還沒結束？楊金龍回應，有保留，還沒結束。

央行是偏向鷹派還是鴿派？楊金龍回應，看數據說話（data dependent）。

假設美國升息，台灣是否跟進？楊金龍強調，將根據國內、國際市場，自己決定要不要升息，目前台灣升息循環還沒結束，會持續納入台灣CPI因子等考量。

立委詢問，國人關心央行迎戰CPI政策工具是甚麼，因為10月CPI飆上3.05％，前10月CPI已經達到2.43％，央行是否有參加行政院召開的穩定物價小組會議？楊金龍回應，央行有參加，不可否認台灣物價此波上漲的確比較長時間，但這次通膨是全球性，台灣與過去三年比較物價的確比較高，央行政策工具第一個是升息，但升息多寡與通膨有關，如果相比初期美國通膨7％、8％，台灣大約是3％。

楊金龍曾經拋出中期特殊通膨說法，這現象將持續多久？楊金龍回應，觀察美國、英國、ECB，都認為通膨要降至2％，必須要等到2025年，「也就是明年無法達標」，但他強調，台灣通膨與其他國家相比仍是溫和，今年台灣通膨從去年2.95％持續下滑，今年破2.5％機會不是很大，明年CPI還會持續下滑。

立委質疑，對於明年台灣總統大選，學者拋出擔憂，明年選後可能出現少數總統、無絕對多數選民支持的所屬政黨。在國會席次不過半，且又執意組成少數政府的「雙少數」，影響政府合法性，是否會增添經濟成長變數？楊金龍回應，這部分要密切觀察，目前國外不確定性高， 國內總統選舉同步增添不確定性。

對於美國利率政策，楊金龍指出，美國Fed利率決策會議要再觀察他們自己數據，市場預期12月不會升息，美國CPI在往下走，今年美經濟成長率比台灣好。

會中有立委質詢希望央行考慮降息。立委費鴻泰質詢，美國正在談是不是需要降息，央行有沒有考慮台灣經濟成長減緩、CPI趨於穩定，利率是不是再往下？楊金龍回應，要再觀察。費鴻泰質詢，台灣外銷訂單集中電子業，傳產、機械業獲利下滑，影響員工可分配薪資所得成長相關困難，希望央行考慮是不是考慮降息，因降息有助於產業，可以降低產業融資成本，加以台灣高額儲蓄率世界排名第一，需要政策解決。楊金龍回應，委員分析沒有錯，央行12月利率決策會議都會納入討論。

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