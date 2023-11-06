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北市公布勞基法9月裁罰結果 未依法給付平日延長工時工資的違法最多

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
圖擷自台北市政府勞動局
圖擷自台北市政府勞動局

台北市勞動局公布2023年9月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有115家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為908萬元，其中遭罰最多的愛的世界股份有限公司等五家事業單位各別遭罰45萬元。勞動局長高寶華表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。

勞動局表示，2023年9月份罰鍰金額前五名，為愛的世界股份有限公司、天網電子股份有限公司、富士達股份有限公司、金石堂圖書股份有限公司、欣欣客運股份有限公司，均因違反勞動基準法第56條第2項規定，未依法足額提撥勞工退休準備金，各遭罰45萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前五名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計28家(24.4％)；未依法給付休息日出勤之工資，計24家(20.9%)；未依法給付工資，計20家(17.4％) ；每七日中未有一例假一休息日，計20家(17.4％)；未逐日記載出勤時間至分鐘為止，計16家(13.9％)。

勞動局強調，雇主應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康。

高寶華說，本次計有愛的世界股份有限公司等多家公司，未依法足額提撥勞工退休準備金，呼籲公司應積極主動足額提撥勞工退休準備金，以保障勞工退休權益。

高寶華說，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面。

「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」為協助雇主遵守法令，北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「市民服務大平臺」(https://service.gov.taipei/Department/AYAA/)提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

退休 健檢

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