台海第270座風機完成！抓緊秋冬氣候間隔施作 累積裝置容量超過2.1GW

台灣海峽於秋冬季時風力強勁，但離岸風電海事工程團隊仍持續待命施作，抓緊氣候間隔，努力施工。經濟部能源署今（5）日表示，工程團隊於風浪起伏的工作船上操作起重機具，克服海象挑戰，已於今日完成第270座離岸風力機組，累積裝置容量超過2.1GW，也將台灣海峽的自然風力轉化為國家發展所需的綠色電力，成為支持台灣產業國際競爭力的強大後盾。

經濟部能源署說明，入秋後風電效果良好，今年10月單月風力發電量達到約8.69億度，而10月的風力發電更有連續22天瞬間最高發電量皆突破150萬瓩，全月平均出力達103萬瓩，相當於2部台中電廠機組的裝置容量；而其中，離岸風電併網機組在10月2日4時至10月4日9時發電量更持續維持在1.5GW 左右，更是台灣能源供給史上值得紀錄的重要時刻。

能源署強調，不僅在夏天風場施作季全力施工，讓4座風場能夠穩健發電，事實上許多為綠電努力的綠領同仁，直到此時都還在密切檢視風電的工程情況，為台灣綠能發展付出，在氣候許可的時刻努力施工建設、持續讓風場電力順利併網。後續公私部門仍會共同推動2025年離岸風電裝置目標達5.6GW，創造綠色經濟產業價值，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。