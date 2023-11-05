連8降沒了！中油宣布明起汽油價格不調整、柴油調降0.1元
台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升27.2元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.2元及4.7元。
台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌2.14美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算跌幅為1.83%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.2元及4.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.2元及4.7元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升調降0.1元。
本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之3.2元及4.7元均由台灣中油吸收，累計112年至10月底止，台灣中油共吸收約127.37億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。
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