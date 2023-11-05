快訊

新竹風飛砂幫大老助郭董遭收押 掛名董事真正幫主另有其人

單靠台積電能生存？非官方兵推點出台灣這幾項死穴

好想開冷氣！秋老虎發威白天熱爆 台電曝2妙招：室內秒降溫

連8降沒了！中油宣布明起汽油價格不調整、柴油調降0.1元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣中油公司自明（6）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升27.2元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.2元及4.7元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌2.14美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算跌幅為1.83%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.2元及4.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.2元及4.7元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升調降0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之3.2元及4.7元均由台灣中油吸收，累計112年至10月底止，台灣中油共吸收約127.37億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。

國際油價 中油公司

延伸閱讀

油價訊息！明日起國內汽油價格不調整、柴油調降0.1元

中油：明起汽油價格不調整 柴油調降0.1元

台塑四寶 7日談Q4營運

聯邦快遞試用可再生柴油 減少英長途卡車碳排放

相關新聞

中油：明起汽油價格不調整 柴油調降0.1元

台灣中油宣布，自明（6）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、9...

布局氫能車／加氫站成本破億 台灣氫能想起飛「政府補助」是關鍵

不管開燃油車、電動車還是氫能車，最重要的是補充動力。中油、聯華林德都規畫投入加氫站，預計明年就台灣就會出現加氫站，不過建置一個加氫站至少要新台幣1億元。初期勢必要政府補助，否則恐怕走不遠。

布局氫能車／台灣淨零只能靠電動車？ 日本掀「氫能車」風潮更環保

民眾想為追求淨零減碳的大目標盡一份力，電動車是唯一的選擇嗎？不少人擔心電動車一次加電能跑多遠，心頭總有「里程焦慮」。看看鄰近的日本正在大力發展氫能車，日本官方宣布15兆日圓的氫能投資計畫，用來打造供應鏈，未來加氫可能比加油更便宜，是否也是台灣的另一種選擇？

美光、英特爾CEO相繼來台 9月實質總薪資恐持續衰退

美國記憶體大廠美光（Micron）總裁兼執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）日前到大陸拜會商務部長王文濤後，周一親自來台主持台中四廠開幕典禮，市場預期梅羅特拉將對半導體與記憶體市況釋出最新看法。 台灣是美光生產DRAM重鎮， 美光高達逾6成DRAM產品由台灣廠生產。台灣廠已開始量產1-beta製程技術，新世代的1-gamma製程首採極紫外光（EUV）技術，預計在2025年上半年量產。 另外，晶片大廠英特爾11月7日在台北舉辦Intel Innovation Taipei 2023科技論壇，將由該公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）親自來台於論壇中發表主題演講。 基辛格於今年5月曾訪台，為自家Intel Vision 2023活動站台，當時是他回鍋兩年多以來，第四度造訪台灣，也是他今年第二度訪台，被外界視為來台固樁意味濃厚。

台灣168／再生能源發電占比將達10%

政府推動能源轉型成果豐碩，再生能源設置容量從2016年的1.9GW，到今(2023)年8月的13.9GW，已大幅增加七倍...

每周一勢／我研發金額2021年突破8,000億元

在半導體相關產業鏈研發力道推升下，我國研發金額2020年成長到7,188億元，年增8.8%，2021年延續成長趨勢，金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。