央行第3季理監事會議摘要「鴿中帶鷹」 理事籲關注通膨、必要時再升息

中央銀行今（2）日公布第3季理監事會議事錄摘要，儘管全體理事一致同意維持政策利率不變，但有多名理事表達對房租漲勢、民生通膨升溫的憂慮；有理事表示，雖同意暫緩升息、維持政策利率不變，但應再觀察1季，不排除下一季即須積極面對可能的通膨（指升息）。

有理事表示，進口物價指數呈下降趨勢，應有助我國物價穩定。本年8月 CPI 年增率上升，核心 CPI 年增率雖下降，但央行研究顯示核心 CPI 的領先指標上升，值得注意。此外，房市交易有降溫跡象，房價漲勢雖趨緩，惟仍在上升中；房租為房價的落後指標，且其占 CPI 的權重亦高，若房租價格上升，恐帶動未來物價上漲。

至於民眾感受較深的商品或服務類 CPI 年增率仍居高，恐將造成民眾的通膨預期心理。再者，本次央行下修本年經濟成長率預測值，本年產出缺口仍為負值。考量當前經濟數據仍有分歧，同意暫緩升息，維持政策利率不變；宜再觀察1季，不排除在下一季即須積極面對可能的通膨。

另位理事指出，就物價變動而言，本年1至8月以美元計價進口物價指數下跌，雖新台幣對美元貶值，但新台幣計價進口物價指數仍下跌，另國內生產者物價指數亦下跌，均顯示通膨壓力已趨緩。進一步觀察國際油價對國內通膨的影響，近月油價雖上升，但與上年比較，預期整年平均油價對通膨率的影響仍是下跌的。

至於本年10月起部分內需產業調漲電價，央行預估其對台灣本年 CPI 年增率的影響有限。經濟成長方面，本年台灣經濟成長不如預期是因全球經濟成長不樂觀，致我國出口呈現負成長，並影響投資亦負成長。由物價趨勢及經濟成長變化觀察，政策利率可以暫時不調整，惟影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率。

有位理事表示，近期電價調整恐影響服務業價格，宜加以關注；此外，人力資源出現瓶頸亦應特別重視，服務業及營造業持續缺工，薪資水準及相關價格均隨之墊高，恐對物價造成不利影響。

有位理事表示，貨幣政策須考量民眾對物價的感受，尤其每月至少購買1次及17項重要民生物資 CPI 年增率均高於整體 CPI 年增率，核心 CPI 年增率亦持續高於 CPI 年增率。

房租 CPI 年增率之前雖略有下降，但8月回升。本年1至8月房租年增率高於上年，且娛樂服務價格年增率居高，由於房租及服務類價格均具有僵固性，此部分仍須持續觀察。本次贊同維持政策利率不變，但至下季理事會議召開時，應特別關注物價上漲趨勢，及民眾對物價的感受是否提高通膨預期而影響物價穩定；若發現物價上漲有鬆動的現象，則央行應採取比較積極的措施來打擊通膨。

有位理事認為，台灣出口及民間投資均顯疲弱，儘管有復甦跡象，但仍未擺脫負成長的困境。央行下修本年經濟成長率預測值，顯示國內經濟成長動能仍屬不足。由於全球經濟仍面臨下行風險，尤其是中國大陸，將抑制我國出口及未來經濟成長的復甦。

此外，本次理事會議的物價情勢與上次相近，本年 CPI 與核心 CPI 年增率將較上年為低，明年則可望降至2%以下；儘管央行調降本年經濟成長率預測值，但明年預測值回升，顯示對抗通膨及扭轉經濟疲弱的相關政策已發揮效用，繼續維持這些作法是正確的。

因此，同意維持政策利率不變。 另位理事指出，我國經濟成長緩慢，尤其是經濟成長主要動力的出口及民間投資，其減緩程度令人擔心；另一方面，國內通膨壓力下降，預期明年 CPI 年增率將降至2%以下。在綜合考量物價穩定與經濟成長目標下，當前並無升息、亦無降息的理由，維持政策利率不變為合理的決定。

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