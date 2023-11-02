「繳頭期款 就能讓房子自己養自己」澳洲業者來台搶市

國內房地產環境不理想，跨海外投資不動產又熱起來，VIA國際開發商1日舉辦澳洲不動產說明會，訴求澳洲目前租屋需求旺盛，空置率僅1%，租金報酬率有5~6％水準，「繳了頭期款，就能靠租金讓房子自己養自己」。

台灣國際房地產博覽會理事長張俊麟表示，這幾年台灣政策打房，對投資人來說相當不友善，加上房價不斷上漲，以總價千萬的物件來看，頭期款至少得準備300萬才夠。

但在東南亞國家，1間大約500萬，幾乎是台灣的房屋頭期款，澳洲、美國一間雖約1千萬，但計價採實坪，仍相較台灣房價便宜。

其中澳洲擁有美麗海岸線、宜人的氣候、穩定的社會環境、一流的醫療系統、教育制度以及豐富的創業和商業機會，2022年3月到2023年3月，澳洲人口增長了2.2%，其中移民占比高達81%。

VIA國際開發表示，隨著越來越多人選擇移居澳洲，當地房地產增長表現也位列世界前茅。雪梨的房地產增長最亮眼，過去十年房地產價格一直上漲，且房屋空置率僅1%，租金投報視不同地區可達5%-6%。

VIA常務董事李梓瑩表示，VIA為一家位於雪梨，業務覆蓋全澳的多元化一站式專業移民置業及投資諮詢機構，並與新南威爾士州十大建築商之一的Trend Connection攜手合作。

VIA業務總監指出，澳洲房地產向來是國際間投資人最青睞的熱門國家，儘管去年初以來連續七度升息，且中國大陸買家因政策因素而在澳洲購置不動產的動態明顯減弱，但需求持續旺盛，房價持續在高檔水位。

商品推薦