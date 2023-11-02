快訊

孵蛋32年營運剩38年 大巨蛋將由遠雄經營還是球團認養？

台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

肉要最後吃！營養師曝吃蛋白質優先順序 「手掌測量法」教你推算蛋白質份量

「繳頭期款 就能讓房子自己養自己」澳洲業者來台搶市

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
VIA國際開發商1日舉辦澳洲不動產說明會。記者游智文／攝影
VIA國際開發商1日舉辦澳洲不動產說明會。記者游智文／攝影

國內房地產環境不理想，跨海外投資不動產又熱起來，VIA國際開發商1日舉辦澳洲不動產說明會，訴求澳洲目前租屋需求旺盛，空置率僅1%，租金報酬率有5~6％水準，「繳了頭期款，就能靠租金讓房子自己養自己」。

台灣國際房地產博覽會理事長張俊麟表示，這幾年台灣政策打房，對投資人來說相當不友善，加上房價不斷上漲，以總價千萬的物件來看，頭期款至少得準備300萬才夠。

但在東南亞國家，1間大約500萬，幾乎是台灣的房屋頭期款，澳洲、美國一間雖約1千萬，但計價採實坪，仍相較台灣房價便宜。

其中澳洲擁有美麗海岸線、宜人的氣候、穩定的社會環境、一流的醫療系統、教育制度以及豐富的創業和商業機會，2022年3月到2023年3月，澳洲人口增長了2.2%，其中移民占比高達81%。

VIA國際開發表示，隨著越來越多人選擇移居澳洲，當地房地產增長表現也位列世界前茅。雪梨的房地產增長最亮眼，過去十年房地產價格一直上漲，且房屋空置率僅1%，租金投報視不同地區可達5%-6%。

VIA常務董事李梓瑩表示，VIA為一家位於雪梨，業務覆蓋全澳的多元化一站式專業移民置業及投資諮詢機構，並與新南威爾士州十大建築商之一的Trend Connection攜手合作。

VIA業務總監指出，澳洲房地產向來是國際間投資人最青睞的熱門國家，儘管去年初以來連續七度升息，且中國大陸買家因政策因素而在澳洲購置不動產的動態明顯減弱，但需求持續旺盛，房價持續在高檔水位。

澳洲 房地產 房租 房東

延伸閱讀

首批500名外籍人士可望逃出加薩 名單有台灣人

大研生醫雙11健康盛典祭4大攻略 攜手澳洲消防員齊推公益月曆

中國大陸增派警力至索羅門 澳洲：我們才是維安首選

親巴勒斯坦團體不滿澳洲立場 占領國防部長辦公室

相關新聞

海科館雨撲滿年集2千噸雨水沖馬桶 太陽板年產23萬度電

很多遊客到基隆的國立海洋科技博物館參觀，在如廁時發現廁所沖洗馬桶的水，水質略顯偏黃，質疑水質不乾淨。海科館說，其實誤會了...

孵蛋32年營運剩38年 大巨蛋將由遠雄經營還是球團認養？

台北大巨蛋終於通過所有檢測，即將取得使用執照，邁入正式營運階段。大巨蛋從無到有，一路走來長達32年，剩下約38年經營權將花落誰家？經營大巨蛋的模式不外乎兩種，未來又會是哪一種？ 未來大巨蛋球場的營運模式，不外乎遠雄集團自己經營，或給別的球團經營。但據了解，先前不諱言對大巨蛋很感興趣的中信金大股東辜仲諒，及看好棒球經濟的味全前董事長、頂新集團三董魏應充，迄今都還未向遠雄接洽；遠雄傾向先自營，先當一陣子球場房東，等營運穩定、一切就緒之後，再找機會出脫。

「繳頭期款 就能讓房子自己養自己」澳洲業者來台搶市

國內房地產環境不理想，跨海外投資不動產又熱起來，VIA國際開發商1日舉辦澳洲不動產說明會，訴求澳洲目前租屋需求旺盛，空置...

金商獎頒獎 許舒博：得主立足台灣 堪為企業永續典範

全國商業總會頒發「金商獎」頒獎典禮，商總表示，受獎項目分為優良商人、優良外商、優良外國駐台商務單位，優良老店及菁英老店等...

不該把央行當金雞母！央行前副總裁：暴賺2千億台灣人付出「4大代價」

「今年繳1800多億，明年，將增加到2千億元。」說話的，是行政院主計總處主計長朱澤民。中央銀行「盈餘繳庫」數字創下十餘年來新高，就在台灣不少輿論為央行「賺錢功力」喝采的同時，在太平洋的另一端，被譽為全球「央行之母」的美國聯準會，卻出現了百年來的罕見虧損。根據聯準會今年第2季度合併財報顯示，上半年的營運淨虧損高達573.84億美元。

「新藥研發」讓投資者卻步…台寶拚轉型搶下哈佛獨家技轉 貢獻100％營收

曾經以新藥研發為主軸，卻一度面臨資金斷炊危機。為此，台寶生醫決定放手一搏，力拚轉型。鎖定代工生產的第二發展路線，台寶如何打造出具有競爭力的產線，吸引國際客戶合作？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。