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海科館雨撲滿年集2千噸雨水沖馬桶 太陽板年產23萬度電

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館推動太陽光電標租，1年產出23萬度電回歸電網。圖／海科館提供
海科館推動太陽光電標租，1年產出23萬度電回歸電網。圖／海科館提供

很多遊客到基隆的國立海洋科技博物館參觀，在如廁時發現廁所沖洗馬桶的水，水質略顯偏黃，質疑水質不乾淨。海科館說，其實誤會了，這些都是運用經過處理與符合國家標準的回收再生水，「雨撲滿」每年可回收使用2000噸的水量，還動太陽光電標租，1年產出23萬度電回歸電網，加強推動綠能與資源永續。

「你們廁所的水黃黃的，自來水破管了嗎，觀光景點怎麼這樣？」最近海科館接獲不少民眾反映，有的甚至還質疑水質是否遭汙染。

海科館解釋，海科館從籌建時期即致力於節能與環境永續的努力，民眾到海科館參觀，可能會發現廁所沖洗馬桶的水，水質略顯偏黃，這些都是運用經過處理與符合國家標準的回收再生水。

在多雨的基隆，海科館善加利用雨水蒐集，興建有多個大水桶的「雨撲滿」設施，並不是自來水的水塔，很多民眾看到頻詢問，其實是用來貯留雨水和沖廁使用，每年可回收使用約計2000噸的沖馬桶水量。

不只如此，還在戶外館區推動太陽光電標租，太陽光發電設備去年7月台灣電力公司掛電錶正式發電，雖日照無法與中南部相比，但1年仍約產出23萬度電可回歸電網。

海科館與環境部在主題館規畫設有「淨零綠生活體驗基地」常設展覽，從生活中的食、衣、住、行、育樂、購為展陳主軸，帶領民眾體驗與學習如何從生活中落實淨零綠生活。

台達電子文教基金會執行長張楊乾，昨到海科館演講從生活中實踐碳生活，他說，當初他是看到一張因溫室效應導致海水上升，恐將淹沒吐瓦魯的警示照片，興起赴英國念全球暖化碩士，回國後致力推動精確用電與循環水資源的運用。

台達與海科館9月合作啟用「潮境珊瑚保種中心」，花3年要復育超過1萬株珊瑚。台達將另捐贈再生電力供應珊瑚復育，將以100%使用再生電力營運，打造零碳珊瑚保種中心。

「雨撲滿」每年可回收使用2000噸的水量。圖／海科館提供
「雨撲滿」每年可回收使用2000噸的水量。圖／海科館提供
海科館推動太陽光電標租，1年產出23萬度電回歸電網。圖／海科館提供
海科館推動太陽光電標租，1年產出23萬度電回歸電網。圖／海科館提供

海科館 太陽光電 珊瑚

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