雷虎科技切入電動越野車領域 推出真車尺寸電動越野車

雷虎科技（8033）切入電動越野車領域，今(31)日在美國拉斯維加斯全球最大改裝車展(SEMA Show)，推出真車尺寸電動全地形越野車，董事長陳冠如表示，未來計畫進一步切入軍用無人地面車輛市場(UGV)，為國防和軍事應用領域提供創新解決方案。

據了解，雷虎科技已計畫跟國內電動車供應鏈合作，包括馬達、電池、自動化駕駛及充電樁等，目前正洽詢合作對象中，未來將搶攻美國電動越野車市場。

雷虎科技旗下品牌「Team Associated」的RC10真車尺寸電動全地形越野車，這次在美國SEMA Show上掀起一場電動全地形越野車車壇的革命，吸引許多愛車人士的注意及試乘。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，美國多功能越野車製造商POLARIS一年營業額達82億美元，該公司專業生產各類越野車，主要用於農場、崎嶇沙灘等地形，進行工業、農業甚至軍用業務，雷虎科技著眼其市場及商機龐大，決跟進投入電動越野車市場。

雷虎科技旗下Associated Electrics公司，於1964年由一群航太工程師創立，長期致力於汽車改裝和遙控車技術的研發。

陳冠如透露，雷虎科技計畫與台灣的電動車供應鏈合作，包括馬達和電池、自動化駕駛及充電樁，以擴大雷虎科技在電動全地形功能越野車(Electric Off-Road Vehicle)的美國市場。

陳冠如強調，雷虎科技為全球知名無人載具生產研發公司，未來還計畫切入軍用無人地面車輛市場，為國防和軍事應用領域提供創新的解決方案，滿足台灣及各國軍用地面載具需求。

商品推薦