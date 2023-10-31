快訊

日本埼玉槍擊案犯嫌與警方對峙！兩女成人質 晚間一人獲釋

印尼總統佐科威突然說出一口流利中文？官方不忍了還原真相

雷虎科技切入電動越野車領域 推出真車尺寸電動越野車

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技於SEMA Show推出真車尺寸電動全地形越野車RC10。雷虎科技提供
雷虎科技於SEMA Show推出真車尺寸電動全地形越野車RC10。雷虎科技提供

雷虎科技（8033）切入電動越野車領域，今(31)日在美國拉斯維加斯全球最大改裝車展(SEMA Show)，推出真車尺寸電動全地形越野車，董事長陳冠如表示，未來計畫進一步切入軍用無人地面車輛市場(UGV)，為國防和軍事應用領域提供創新解決方案。

據了解，雷虎科技已計畫跟國內電動車供應鏈合作，包括馬達、電池、自動化駕駛及充電樁等，目前正洽詢合作對象中，未來將搶攻美國電動越野車市場。

雷虎科技旗下品牌「Team Associated」的RC10真車尺寸電動全地形越野車，這次在美國SEMA Show上掀起一場電動全地形越野車車壇的革命，吸引許多愛車人士的注意及試乘。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，美國多功能越野車製造商POLARIS一年營業額達82億美元，該公司專業生產各類越野車，主要用於農場、崎嶇沙灘等地形，進行工業、農業甚至軍用業務，雷虎科技著眼其市場及商機龐大，決跟進投入電動越野車市場。

雷虎科技旗下Associated Electrics公司，於1964年由一群航太工程師創立，長期致力於汽車改裝和遙控車技術的研發。

陳冠如透露，雷虎科技計畫與台灣的電動車供應鏈合作，包括馬達和電池、自動化駕駛及充電樁，以擴大雷虎科技在電動全地形功能越野車(Electric Off-Road Vehicle)的美國市場。

陳冠如強調，雷虎科技為全球知名無人載具生產研發公司，未來還計畫切入軍用無人地面車輛市場，為國防和軍事應用領域提供創新的解決方案，滿足台灣及各國軍用地面載具需求。

雷虎科技 美國

延伸閱讀

特斯拉股價大跌5% 因Panasonic示警電池產量減少

軍品頻頻遺失 立委：軍用廢品應速報廢

高屏溪林園堤防越野車玩家競技 水利署開罰並求償

他欲買9XL衣服店家卻秒回「穿不下」 網驚他的身高：應該訂做

相關新聞

雷虎科技切入電動越野車領域 推出真車尺寸電動越野車

雷虎科技（8033）切入電動越野車領域，今(31)日在美國拉斯維加斯全球最大改裝車展(SEMA Show)，推出真車尺寸...

一期離岸風機一直壞 台電：契約有要求廠商負責維運

國民黨立委王鴻薇今在立法院質詢，指出台電離岸風機的一期採購是孤兒風機且故障頻傳，經濟部長王美花則回應，今天才知道這件事；...

台電離岸一期採購孤兒風機？台電：風機可用率達85%以上 符合契約規範

立委關切並質詢台電離岸一期採購孤兒風機且故障頻繁，對此，台電今（31）日表示，本案2018年進行公開招標，由日商日立集團...

柯文哲指光電躉購一度9元有弊病 經濟部：時空錯置搞錯了

民眾黨主席柯文哲指政府急於實現2025非核家園，花大錢買綠電、一度9元造成弊病。對此，經濟部能源署表示，太陽光電各級距躉...

台灣中油：11月國內天然氣價格不調整、續凍漲

台灣中油今（31）日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，11月份國內天然氣價格平均應調漲，惟本公司持續配合政府物價穩...

日銀殖利率控管微調 日圓再貶破150、台銀匯率再下探

日本央行在今（31）日宣布再次調整YCC（收益率曲線控制），10年期日本國債收益率上限將從目前1％限制設為目標，允許利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。