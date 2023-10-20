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崇越集團董座郭智輝 獲聘台北大學客座講座教授

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越集團董事長郭智輝（右）獲聘台北大學客座講座教授，由台北大學校長李承嘉親自頒發聘任證書。記者簡永祥／翻攝
崇越集團董事長郭智輝（右）獲聘台北大學客座講座教授，由台北大學校長李承嘉親自頒發聘任證書。記者簡永祥／翻攝

崇越集團董事長郭智輝獲聘台北大學客座講座教授，10月19日於崇越科技總公司舉行「國立台北大學郭智輝客座講座教授聘任典禮」，由台北大學校長李承嘉親自頒發聘任證書。

李承嘉校長於聘任典禮中，感謝郭智輝成功領導崇越科技之餘，更不忘提攜母校學弟妹，擔任職涯導師不遺餘力，將創新卓越的實務經驗帶進校園。

郭智輝於聘任典禮上，除對台北大學校務提供發展建言，分析現今台灣經濟局勢與企業發展現況，並分享其擔任「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」理事長，助力台商赴美投資，協助台灣中小企業了解在美國發展所需的制度、稅法與ESG規範之經驗歷程。

郭智輝為台北大學第4屆傑出校友，於1990年創立崇越科技，帶領企業深耕半導體與光電材料產業，近年積極發展環保綠能以及大健康事業，並積極擘畫海外市場，使崇越科技躋身全方位國際化集團；其經營績效卓著，曾榮獲「第9屆國家卓越成就獎」、「第19屆國家十大傑出經理人總經理獎」以及「2017年安永企業家獎年度大獎」、「2022、2020年《哈佛商業評論》台灣企業領袖100強」等國家級榮耀肯定。

台北大學 崇越科技

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