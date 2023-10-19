以巴衝突免驚 AIT主席：軍事融資續挺台灣

AIT主席羅森柏格第三次訪台接近尾聲，今(19)日在AIT總部與媒體進行圓桌會談，羅森柏格總結表示，她訪台重點之一是重申美國對台安全承諾。被問到以色列情勢是否衝擊美台軍售，她強調，美國對台夥伴關係有長遠持久利益，不會受到世上任何地方影響。

羅森柏格說，近期美方也宣布「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫，透過這些授權撥款，美方可提供台灣更多軍事援助，且是用一種前所未見的新模式，讓美方繼續實現對台灣堅若磐石的支持。

羅森柏格舉例，美國通過對台500億美元的軍售案，以及美國總統拜登透過「總統提取權」，對台提供3.45億美元軍援，還有常態性美方對台提供軍事教育與訓練協助等，都展現「美國將台灣放在優先順位」；同時美方也肯定台灣近來各種國防改革措施，大大增強台灣的自衛能力。

另談到近日以巴衝突升高對美台軍售的影響，羅森柏格表示，她要重申美國對台支持堅若磐石，建立在基礎原則上，並具跨黨派共識，台灣面臨許多挑戰，北京一直在台海施壓脅迫，但美台間也出現許多不可思議的機會，讓雙方關係擴展，正如自己在所有活動中，都重申美國對台的安全承諾，「美國始終與朋友站在一起，且會持續這麼做」。

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