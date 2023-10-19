快訊

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

新人上半天就離職！1周後「想回鍋」人資傻眼 內行揭暗黑真相

2023台灣國際淨零永續展 能源署設置「再生能源區」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部能源署於今（2023）年結合「台灣國際智慧能源週」暨「2023台灣國際淨零永續展」活動，即日起至20日於台北南港展覽館1館內設置「再生能源區」，向各界展示政府推動再生能源政策及技術研發等成果。

能源署表示，本次展會超過350家廠商共同參與，更勝以往，顯見各產業對於淨零永續及再生能源發展議題的高度關注及投入。

能源署指出，本次「再生能源區」展示台灣再生能源整體發展願景、各類再生能源推動政策及地熱、海洋能、生質能、氫能、儲能、碳捕捉等能源技術發展，讓參觀民眾對於我國再生能源推動有更深切的認識。

此外，能源署並於展覽期間，同時舉辦「優質太陽光電產品金能獎」及「優良太陽光電系統光鐸獎」頒獎活動，鼓勵國內優良業者持續開發兼具高性能及可靠性的高品質太陽光電產品。

今年第11屆金能獎「太陽光電模組」類由元晶（6443）、聯合再生（3576）及有成精密公司得獎，「太陽能電池」類由元晶、聯合再生及中美矽晶公司得獎，「太陽光電變流器」類由亞源科技公司得獎，共計五家廠商八件產品獲選優質太陽光電產品殊榮；第10屆光鐸獎「優良金融服務獎」由永豐商銀行及國際票券得獎，「優良屋頂型系統獎」由沅基光電及益揚電力公司得獎，「優良地面型系統獎」由台灣電力公司、開陽能源及鴻經能源得獎，「優良一地多用獎」由亞沃國際、詮鎔建設及統益機電公司得獎，共計十家公司優良企業廠商脫穎而出。

太陽光電 再生能源 太陽能電池

延伸閱讀

中美晶董座徐秀蘭：如果電不綠一點 臉就會綠

蔡總統：再生能源大幅成長 政府會積極實現能源自主

蔡總統：任務還沒結束 台灣要繼續推動能源轉型

台新銀強攻再生能源融資

相關新聞

內衣品牌不當利用搜尋引擎 公平會開罰5萬元

不當利用SEO技術，搜尋結果出現競品品牌推薦自己事業品牌，公平會開罰！公平會昨天委員會議通過，禾荃國際有限公司利用網頁程式設計，不當使用競爭對手商標中的文字作為行銷文案投放至Google搜尋中，使消費者誤認並點入連結至禾荃公司網站，屬榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定，處5萬元罰鍰。

28家企業榮獲2023網路口碑之星！蔣萬安頒獎笑說：對《網路溫度計》又愛又恨

全台第一大數據內容平台《DailyView網路溫度計》17日在華南銀行總行大樓會議中心2樓舉辦「2023第六屆網路口碑之星」頒獎典禮。今年以「轉·動 永續新境界」為主題，聚焦ESG企業永續、健康休閒、美食及宅經濟等四大領域，進行優秀企業的獎項頒發…

白話財經EP121｜地緣政治新課題 台灣半導體二、三十年後優勢不再？

4年前，台積電運動會上，創辦人張忠謀曾說：「台積電會成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地。」；4年後的台積電運動會上，他說：「過去4年，的確證實了我的話」，他也提到二、三十年後，台灣半導體優勢不再，到時候，哪個國家會崛起則不得而知。 經過了4年，地緣政治對於半導體產業帶來了許多影響；對台灣民眾來說，最直接看到的就是台積電陸續赴美國、日本、歐洲設廠，那麼，在台積電之外，地緣政治還為全球半導體產業帶來哪些新變化呢？ 本集白話財經邀請資深媒體人林宏文，來談2023地緣政治對半導體產業帶來的影響。

美股那指挫219點 法人：台股技術面轉弱

美國公債殖利率再攀升，美股主要指數收黑，科技股為主的那斯達克指數下挫219點，跌幅1.62%。法人表示，台股籌碼面持續偏...

朝野喬不攏 最低工資法僅過8條文

總統蔡英文2016年競選政見之一的「最低工資法」立法，趕在總統大選前闖關，昨於立院衛環委員會審查，但對參採指標、行政院核...

鄭文燦：環境部預告碳費每噸320元

行政院副院長鄭文燦昨出席台灣國際智慧能源周、台灣國際淨零永續展開幕典禮，他在致詞時談到，歐盟已開始試行的碳邊境調整機制（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。