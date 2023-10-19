2023台灣國際淨零永續展 能源署設置「再生能源區」
經濟部能源署於今（2023）年結合「台灣國際智慧能源週」暨「2023台灣國際淨零永續展」活動，即日起至20日於台北南港展覽館1館內設置「再生能源區」，向各界展示政府推動再生能源政策及技術研發等成果。
能源署表示，本次展會超過350家廠商共同參與，更勝以往，顯見各產業對於淨零永續及再生能源發展議題的高度關注及投入。
能源署指出，本次「再生能源區」展示台灣再生能源整體發展願景、各類再生能源推動政策及地熱、海洋能、生質能、氫能、儲能、碳捕捉等能源技術發展，讓參觀民眾對於我國再生能源推動有更深切的認識。
此外，能源署並於展覽期間，同時舉辦「優質太陽光電產品金能獎」及「優良太陽光電系統光鐸獎」頒獎活動，鼓勵國內優良業者持續開發兼具高性能及可靠性的高品質太陽光電產品。
今年第11屆金能獎「太陽光電模組」類由元晶（6443）、聯合再生（3576）及有成精密公司得獎，「太陽能電池」類由元晶、聯合再生及中美矽晶公司得獎，「太陽光電變流器」類由亞源科技公司得獎，共計五家廠商八件產品獲選優質太陽光電產品殊榮；第10屆光鐸獎「優良金融服務獎」由永豐商銀行及國際票券得獎，「優良屋頂型系統獎」由沅基光電及益揚電力公司得獎，「優良地面型系統獎」由台灣電力公司、開陽能源及鴻經能源得獎，「優良一地多用獎」由亞沃國際、詮鎔建設及統益機電公司得獎，共計十家公司優良企業廠商脫穎而出。
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