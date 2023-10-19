2023台灣國際淨零永續展 能源署設置「再生能源區」

4年前，台積電運動會上，創辦人張忠謀曾說：「台積電會成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地。」；4年後的台積電運動會上，他說：「過去4年，的確證實了我的話」，他也提到二、三十年後，台灣半導體優勢不再，到時候，哪個國家會崛起則不得而知。 經過了4年，地緣政治對於半導體產業帶來了許多影響；對台灣民眾來說，最直接看到的就是台積電陸續赴美國、日本、歐洲設廠，那麼，在台積電之外，地緣政治還為全球半導體產業帶來哪些新變化呢？ 本集白話財經邀請資深媒體人林宏文，來談2023地緣政治對半導體產業帶來的影響。

2023-10-19 08:56