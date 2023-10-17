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賴清德讚紡織展：台灣不只有半導體 還有機能衣的製造

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
2023台北紡織展（TITAS）今（17）日開幕，副總統賴清德（中右）、紡拓會董事長郭紹儀（中左）、遠東新董事長徐旭東（左二）均親臨現場。記者魏鑫陽／攝
2023台北紡織展（TITAS）今（17）日開幕，副總統賴清德（中右）、紡拓會董事長郭紹儀（中左）、遠東新董事長徐旭東（左二）均親臨現場。記者魏鑫陽／攝

2023台北紡織展（TITAS）今（17）日開幕，副總統賴清德、總統府資政沈榮津等多位產官學界重要貴賓蒞臨現場。賴副總統於致詞時表示，從現場的熱絡看得出紡織業已走出疫情的陰霾，可望更上層樓。更指出，不管是奧運、世界盃足球賽，知名球員身上所穿的衣服都來自台灣，「台灣不是只有半導體，還有機能衣的製造」。

今年紡織展主題包括永續環保、機能應用、智慧製造，賴副總統表製，台灣紡織業在機能應用方面享譽國際，目前台灣機能衣的供應是全球最知名的，不僅僅讓產品單位的附加價值高，讓產業走出新的道路，有別於開發中國家的紡織產業，同時也提高台灣紡織業的國際聲譽。

賴清德指出，台灣紡織業開始發展迄今，從進口原料、開發人工纖維，上游到中下游非常完整，染整、紡紗、成衣、設計都已非常成熟，已建構出完整生態系；而這幾年「智慧」當道，紡織業也將朝智慧製造邁進。

紡拓會董事長郭紹儀表示，台北紡織展是壹灣紡織業最重要的活動。雖然今年國際經濟環境不佳，以外銷為主力的紡織業，面臨空前的挑戰，紡織業界仍踴躍參展，維持相當規模的展出，實屬不易。

隨著氣候變日益嚴重，環境面臨嚴峻的挑戰，如何在永續環保和經濟成長之間取得平衡，已成為全球關注的重要議題。國際品牌也宣示未來的目標，而作為他們最可靠的合作夥伴，臺灣紡織業者正朝向永續發展和節能減碳的方向邁進。本屆展覽除了有永續環保及機能應用兩大展出主題之外，為因應智慧製造的發展，自動化紡織機械及縫紉設備，也是重要的展出項目。

隨著地緣政治對於亞太供應鏈的影響持續發酵中，許多重大挑戰，包括世紀中達到淨零碳排、貿易爭端與科技抗衡、能源供應等議題，對於臺灣之影響甚為重大。期許政府審慎面對，讓臺灣在既有的經濟基礎上穩定成長。

本屆展覽計有來自臺灣、美國、德國、義大利、瑞士、瑞典、日本、韓國、印度、中國大陸及香港等11個國家及地區381家參展商參展，合計952個攤位展出，計有71個國際品牌買主來台採購，可望為台灣紡織產業迎來更多商機活水。

環保 賴清德 紡織股

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