國際淨零永續展搶1.7兆美元商機 太陽能投資首超石油
由外貿協會、SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟舉辦的國際智慧能源周與國際淨零永續展，將在18日至20日進行，今舉行展前記者會，會中台泥儲能科技副總經理黃義協展新產品EnergyArk，中油董事長李順欽則談到氫能，希望在再生能源
此次國際智慧能源週與國際淨零永續展預計有350間廠商參加、1275個攤位，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，面對全球氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩，持續提升再生能源產量是必要的途徑。世界各國持續擴大再生能源的投資力道外，台灣也積極推動包括太陽光電、風力發電、儲能與多元創能，如氫能、海洋能、地熱等前瞻性能源建置。
貿協秘書長王熙蒙表示，去年可以說是台灣的淨零元年，產官學研界加速、加大投入淨零減碳的發展，此次活動規模較去年成長28%，反應了再生能源產業的發展契機。
國際能源總署（IEA）發布2023年全球能源投資報告，指出今年全球再生能源投資可望增至1.7兆美元，相較2021年成長24%，太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估投資額；經濟部統計指出，近5年台灣各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升，其中太陽光電佔比高達68.9%。
展前記者會中，台泥儲能科技副總經理黃義協也分享以安全為主的UHPC儲能櫃EnergyArk，櫃體材質採用全球首創超高性能混凝土，並具備防火滅火、隔熱耐候等特質，相較於金屬櫃體安全性更高，壽命長達100年，希望能讓儲能場不再是鄰避設施。
中油董事長李順欽指出，氫能已經是世界各國達成淨零碳排的重要路徑，目前氫能在全球整體能源佔比達13%，在台灣則是9-12%，預計在台灣規劃引進可移動式加氫站配合氫能載具使用，初期以單點示範，再來則是多站連線最後是全面發展，但首先還須面對氫能專法、選擇合適土地以及社會溝通，讓民眾了解氫能的安全性。
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