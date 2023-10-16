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央行總裁說通膨2%以上成常態？ 龔明鑫這麼回

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
近幾年國際局勢動盪，通膨陰影籠罩全球，對於台灣中長期CPI是否2%左右會變成新常態，國發會主委龔明鑫（圖）16日在立法院表示，「理論上物價上漲會比過去高一些，但希望還是在2%以下」。中央社
近幾年國際局勢動盪，通膨陰影籠罩全球，對於台灣中長期CPI是否2%左右會變成新常態，國發會主委龔明鑫（圖）16日在立法院表示，「理論上物價上漲會比過去高一些，但希望還是在2%以下」。中央社

台灣通膨指數又已連續兩個月超過2%，9月甚至逼近3%，央行總裁楊金龍直言通膨超過2%可能感常態，立委關切楊金龍所言是否為真？國發會主委龔明鑫沒有正面否認，他表示，過去因為科技發展且有廉價勞動力，因此物價不高，但大陸不會再像過去低工資，人口紅利消失，都會造成物價上漲會比過去高一些。立委追問「通膨逾2%是常態」？龔回：「還是希望２％以下」。

至於何種情況無法「保一」？龔明鑫表示，主要看油價。以巴戰事是否造成油價大上升，會造成通膨再起，利率政策又升息，就會比較麻煩。

曾銘宗今天在立院經濟委員會關切今年經濟成長率能否保一？龔明鑫表示，主計總處估1.5%上下，還算合理，保一沒有問題。

曾追問「何種情況無法保一」？龔明鑫表示，主要看油價。他說，目前消費內需非常目前健康，外國來台600萬人次應可以達標，目前九月出口已經轉正，透露至少某些產業存貨去化已告一段落好消息，但要整體產業都恢復，需要一段間，要第四季之後甚至明年初，但目前訊息是健康的；比較有變數是以巴戰事是否造成油價大上升，會造成通膨再起，利率政策又升息，就會比較麻煩。

龔明鑫表示，以巴未發生戰爭前，原本國際油價已降到85美元，後來雖有上升，但之後已下降，最近又再上升，後續要看戰事變化，尤其是產油國是否捲入戰事。他說，上次石油危機是因產油國採取減產與禁運，此次目前看來來還不至少於採取這手段。

曾銘宗詢問央行總裁之前預警消費者物價指數（CPI）2%是新常態？是否意味以往CPI年增率約1%多情況不會再發生？

龔明鑫表示，過去物價低是因科技發展，且有廉價勞動力可用，但中國大陸不會再像去低工資，人口紅利消失對全世都會有影響，理論上物價上漲會比過去高一些。此外，未來氣候變遷，追求淨零，未來能源選擇變少，當然對物價會有一些影響。

曾銘宗多次追問「CPI中長期2％是常態」?龔明鑫皆未正面否認，僅強調各種因素夾雜下，物價多一點彈性是合理的，但還是希望維持2％以下。

民進黨立委何欣純則說，最近民眾對物價上漲非常有感，政府要有所作為。龔明鑫表示，物價有二部分，一個是CPI，主要受大宗物價格影響，另外民生相關有些食物類或是蔬菜類涉及是否有颱風，另一個核心CPI，目前有回落。他說，全球各國物價都在漲，而且都漲得比台灣大很多。何欣純提醒，民眾感受才是最真實，不要跟其他國家比。

消費者物價指數 龔明鑫 國際油價

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