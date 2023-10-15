相關編列金額大增... 淨零轉型 重中之重

經濟日報／ 記者余弦妙╱台北報導

蔡總統上任時就喊出2050淨零排放的目標，行政院也為此目標持續推動相關政策，在明年度的淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫，加計前瞻基礎建設計畫第四期特別預算、營業與非營業特種基金，共編列964億元預算，較上年度約增45.7％。

因應全球淨零排放趨勢，2022年3月由國發會提出「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，整體策略預估將在規劃至2030年前投入預算近9,000億元。在112年度總預算淨零轉型相關經費編列，加計前瞻基礎建設計畫第四期特別預算、營業與非營業特種基金，共編列682億元。

至於在113年度的預算則是共編列964億元預算，較上年度約增45.7％，分別是風電與光電273億元、氫能11億元、前瞻能源30億元、電力系統與儲能347億元、節能114億元、碳捕捉利用與封存12億元、運具電動化及無碳化67億元、資源循環零廢棄15億元、自然碳匯29億元、淨零綠生活64億元、綠色金融0.1億元及公正轉型2億元，從上述的預算數也不難看出，能源轉型為重中之重。

前瞻基礎建設 行政院

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