晉弘拋棄式膀胱鏡 通過美國 FDA 510(k) 審查
晉弘（6796）昨（10）日公告，該公司自行研發製造的拋棄式膀胱鏡產品，通過美國食品藥物管理局（FDA）510(k)審查，此產品為無菌、單次使用於患者下泌尿道部位的內視鏡檢查或輔助治療，可拍攝下泌尿道的組織結構，並提供即時影像供醫療人員對於組織的損傷或病變情形進行評估。
晉弘是全球智慧醫療領導廠商，聚焦遠距醫療（數位五官鏡組）、數位醫療（AI醫學影像輔助診斷軟體）及微創診療（拋棄式內視鏡）三大市場，致力開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合AI醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案。
晉弘表示，依據Grand view research報告顯示，全球拋棄式內視鏡的市場規模於2022年達到20.8億美元，預估2023到2030年之年複合成長率為16.9%，降低器械感染風險是促成拋棄式內視鏡需求增長的主要因素，其次則為微創手術的廣泛應用。
據市場消息，已有國際醫材大廠看上晉弘掌握拋棄式內視鏡重要組件—微型鏡頭影像感測模組和封裝之關鍵技術，並具有系統成品之開發及組裝能力，在通過FDA審查後，拋棄式膀胱鏡有望授權國際醫材大廠進行全球銷售。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 法拍創新低 為何房市不好斷頭少？專家曝一關鍵
▪ 近2年竹北量縮價反增 信義房屋專家分析原因
▪ 雙北離捷運站近…他問「買房還要加購車位？」 過來人喊：沒車也要買
▪ 百億大案連發 炒熱區域話題…帶動都更
▪ 月薪6萬台中房子要買多少價位？ 網點這1處「附近隨便選」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言