快訊

沒替滅火器開道還嗆「看焰火誰理你們」？台中警：安全考量

日飯店業者集體提告！Booking.com爆龐大欠款 致歉解釋原因

山東郯城殺人事件：「婦人王氏之死」解謎清朝歷史現場

晉弘拋棄式膀胱鏡 通過美國 FDA 510(k) 審查

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晉弘（6796）昨（10）日公告，該公司自行研發製造的拋棄式膀胱鏡產品，通過美國食品藥物管理局（FDA）510(k)審查，此產品為無菌、單次使用於患者下泌尿道部位的內視鏡檢查或輔助治療，可拍攝下泌尿道的組織結構，並提供即時影像供醫療人員對於組織的損傷或病變情形進行評估。

晉弘是全球智慧醫療領導廠商，聚焦遠距醫療（數位五官鏡組）、數位醫療（AI醫學影像輔助診斷軟體）及微創診療（拋棄式內視鏡）三大市場，致力開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合AI醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案。

晉弘表示，依據Grand view research報告顯示，全球拋棄式內視鏡的市場規模於2022年達到20.8億美元，預估2023到2030年之年複合成長率為16.9%，降低器械感染風險是促成拋棄式內視鏡需求增長的主要因素，其次則為微創手術的廣泛應用。

據市場消息，已有國際醫材大廠看上晉弘掌握拋棄式內視鏡重要組件—微型鏡頭影像感測模組和封裝之關鍵技術，並具有系統成品之開發及組裝能力，在通過FDA審查後，拋棄式膀胱鏡有望授權國際醫材大廠進行全球銷售。

軟體 醫療器材

延伸閱讀

元大證協助投資人實現「在地生活 全球投資」

紐時賞析／美國公立圖書館下架書籍變本加厲

美股科技基金 績效猛

美國非投等債 兩頭賺

相關新聞

IMF大砍台灣今年GDP至0.8% 遠低於上次預估

國際貨幣基金（IMF）10日公布的最新預測，台灣今年經濟成長率僅0.8%，遠低於該組織上次預估的2.1%，但明年成長率預...

陸出招…貿易壁壘調查延長 衝擊我加入CPTPP

大陸商務部延長對台貿易壁壘調查至明年1月12日，也是總統大選前一日，符合學界普遍預期，關鍵端看期間台灣如何反應，而如與大...

「碳權概念股」成投資標的！台灣碳權交易所上路 企業永續該怎麼做？

台灣碳權交易所（Taiwan Carbon Solution Exchange，簡稱TCX）8月7日在高雄軟體園區掛牌上路，由證交所和行政院國發基金共同出資成立，台灣證券交易所董事長林修銘兼任碳交所董座。

晉弘拋棄式膀胱鏡 通過美國 FDA 510(k) 審查

晉弘（6796）昨（10）日公告，該公司自行研發製造的拋棄式膀胱鏡產品，通過美國食品藥物管理局（FDA）510(k)審查...

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

台灣勞工主要薪資收入到底是靠薪水還是獎金？數據會說話。主計總處日前發布去年事業人力僱用狀況發現，儘管全體受僱員工每人全年勞動報酬總數首度破80萬元，但其中非屬每月經常性薪資比率悄悄上升到二成，創下歷年新高；每月經常性薪資占比則跌到只有66%，與20年前的73%，減少7個百分點。...

全球經濟步履蹣跚 IMF降我今年經濟成長率至0.8%

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天公布最新全球經濟成長預測，維持今年經濟成長預測值為百分之三、明年則下修為百分之二點九，並警告通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。