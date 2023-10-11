晉弘拋棄式膀胱鏡 通過美國 FDA 510(k) 審查

晉弘（6796）昨（10）日公告，該公司自行研發製造的拋棄式膀胱鏡產品，通過美國食品藥物管理局（FDA）510(k)審查，此產品為無菌、單次使用於患者下泌尿道部位的內視鏡檢查或輔助治療，可拍攝下泌尿道的組織結構，並提供即時影像供醫療人員對於組織的損傷或病變情形進行評估。

晉弘是全球智慧醫療領導廠商，聚焦遠距醫療（數位五官鏡組）、數位醫療（AI醫學影像輔助診斷軟體）及微創診療（拋棄式內視鏡）三大市場，致力開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合AI醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案。

晉弘表示，依據Grand view research報告顯示，全球拋棄式內視鏡的市場規模於2022年達到20.8億美元，預估2023到2030年之年複合成長率為16.9%，降低器械感染風險是促成拋棄式內視鏡需求增長的主要因素，其次則為微創手術的廣泛應用。

據市場消息，已有國際醫材大廠看上晉弘掌握拋棄式內視鏡重要組件—微型鏡頭影像感測模組和封裝之關鍵技術，並具有系統成品之開發及組裝能力，在通過FDA審查後，拋棄式膀胱鏡有望授權國際醫材大廠進行全球銷售。

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