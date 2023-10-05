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通膨率逼近3%！9月CPI年增率2.93% 衝八個月新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處今（5）日公布9月物價調查結果指出，9月通膨率擴至2.93%，再度逼近3%大關，為八個月以來新高。記者林俊良／攝影
行政院主計總處今（5）日公布9月物價調查結果指出，9月通膨率擴至2.93%，再度逼近3%大關，為八個月以來新高。記者林俊良／攝影

行政院主計總處今（5）日公布9月物價調查結果指出，由於休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，又加上蔬菜、水果、肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用價格上漲所致，9月通膨率擴至2.93%，再度逼近3%大關，為八個月以來新高。1~9月平均，較上年同期漲2.36%。

若扣除蔬菜水果，漲2.63%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲2.48％。

通膨 房租 CPI

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