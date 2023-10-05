通膨率逼近3%！9月CPI年增率2.93% 衝八個月新高

2023年邁入第四季，歐美接連的送禮假期到來，原本是傳統製造業、電子業的旺季，但今年全球總體經濟不穩定，將迎來的是旺季不旺嗎？服務業、營建業的表現又是如何？2024的前景會樂觀嗎？ 本集白話財經邀請台經院景氣預測中心主任孫明德，來談2024年的產業展望。

2023-10-05 13:53