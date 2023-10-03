商研院「新南向市場跨產業交流會」 聚焦永續貿易行銷

面對永續貿易時代的挑戰，商研院近日舉辦「新南向市場跨產業交流會：內容行銷怎麼做？產品介紹更生動！」線上課程，吸引逾200家企業與會參加。

商研院指出，此次活動主題，聚焦於影像製作技巧，打造多元化行銷內容，使產品介紹更有生動感、更引人入勝，

商研院表示，目前已策畫一系列課程，希望幫助企業洞察趨勢、把握機遇，從而在永續貿易的浪潮中脫穎而出。先前已舉辦的課程包括「掌握全球永續貿易的趨勢」，以及「遠距工具的運用，讓企業與全球買家無縫溝通」。

課程講師林文華表示，永續貿易是當今全球商業領域的焦點，為企業帶來無限機會，但也伴隨著挑戰。永續貿易要求企業平衡環境友善、社會責任和經濟效益，以創造新的市場競爭力。然而，未能有效應對可能導致供應鏈不穩定和法規風險等問題。因此，企業應積極採取綠色創新，提升產品可持續性，並建立透明的溝通機制，以確保永續貿易實現共贏局面。

講師王錦宏指出，在現今的環境中，台灣企業需要打破地理上的障礙，遠距工具的專業性和效果對於拓展全球市場至關重要。從設備環境的準備、會議前的準備工作，到會議中的專業呈現和會議後的後續追蹤，每一步都需要細心策劃和實施，不僅要選對工具，最大化其功能，從中創建有深度、有效的互動。

王錦宏並強調，在這充滿挑戰與機會的時代，內容行銷成為企業成功的關鍵之一。透過巧妙的影像製作和故事性的行銷內容，可以有效地傳達產品的價值和特點，與客戶建立更深層次的聯繫。

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