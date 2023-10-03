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台灣首創 非政府組織國際種子專業人才培訓計畫啟動

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
由台灣海外援助發展聯盟主辦，美國在台協會及外交部贊助的「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」於昨（2）日舉辦開幕式。台灣海外援助發展聯盟／提供
由台灣海外援助發展聯盟主辦，美國在台協會及外交部贊助的「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」於昨（2）日舉辦開幕式。台灣海外援助發展聯盟／提供

由台灣海外援助發展聯盟(TaiwanAid)主辦，美國在台協會及外交部贊助的「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」（NGO Fellowship Program）於昨（2）日舉辦開幕式，美國在台協會處長孫曉雅、外交部政務次長田中光、Taiwan AID理事長王金英等人出席，現場共有約40名國內外NGO及政府代表參加，為本次培訓計畫拉開序幕。

孫曉雅表示，此次執行團隊中，多位是美國國務院「專業研究員計畫（Professional Fellows Program，簡稱PFP）」學友，他們將執行台灣版的PFP交流計畫，期待藉此促成台灣成為「亞洲NGO專業訓練中心」，也期待藉此幫台灣拓展國際空間。

Taiwan AID理事長王金英表示，台灣曾接受國際援助，大部分NGO專業人才也都前往歐美取經，造就台灣公民社會發展與國家的進步，現在也應回饋國際社會，將台灣公民社會多年來累積的實務工作經驗，分享給新南向政策國家的NGO夥伴。

王金英說，在面試過程中，有多位申請者表示，對台灣最印象深刻的是，台灣有女性總統，因此也安排參觀總統府，以及實習組織也盡量依照學員的專業和興趣安排，希望學員能有收穫。

本計畫首次在台執行，以美國國務院專業人才交流計畫（Professional Fellows Program）為藍本，針對亞洲NGO專業人才前往台灣見習的交流計畫；首輪共有來自18國、172名NGO工作者報名參加，競爭10位獲選名額。

徵選過程中，一位菲律賓獲選者婕藍（Jerlyn Rabaca）多年前曾來台灣短期參訪，對於高雄及屏東的社區營造和災後重建印象深刻，讓她大受啟發，對於參加此次交流計畫感到興奮，希望將台灣NGO經驗運用到菲律賓的偏鄉社區。

最後獲選的學員為來自菲律賓、越南、緬甸、泰國、印尼、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等8國，專業領域包括婦女培力、社區發展、同志人權、身心障礙者權益、教育平權、有機農業、愛滋感染者權益等。

本計畫亦由Taiwan AID聯手國內九家NGO及社會企業接待10位國際學員，包括伊甸基金會、部落互助托育行動聯盟、孩子的書屋、彩虹平權大平台、家扶基金會、慢島生活、關愛之家基金會、勵馨基金會、One-Forty。

10位學員將在台灣停留一個月，訓練內容包含一個星期的培力工作坊和三個星期的國內NGO實地見習，與國內NGO深度交流。

美國在台協會 國務院 社會企業

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