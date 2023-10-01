台肥低碳氨之氫能技術產業研討會 本周二登場

2023年9月10日，出身台灣、59歲的蔡崇信，正式自阿里巴巴集團前主席「逍遙子」張勇手上接過帥印，成為了這家中國電子商務巨擘的新任主席。他將掌舵這艘近五兆台幣、超過千億美元市值的電商龍頭，被譽為首位登上中國大型電商董座的台灣人。 中秋節前夕的一場在台閉門演講，蔡崇信穿著俐落白襯衫搭黑西裝褲，未繫領帶、沒穿外套，在台上自在舞動雙手，神情輕鬆寫意，「念書還是很重要，但念書的目的是教育孩子。」他說，教育不應只偏重讀書，「體育也是教育的一部份。體育所培養的精神：失敗、爬起來、重新再來的這個精神，才是最重要的。」

2023-10-01 09:00