台肥低碳氨之氫能技術產業研討會 本周二登場
台肥（1722）將在本周二（10/3）舉辦「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」，邀集產官學研專家數十名講者、與會來賓數百人齊聚，為台灣2050年實現淨零排放路徑策略十二項關鍵戰略中的氫能原料供應、相關產業體系發展等議題，提出解方及貢獻，行政院副院長鄭文燦也將蒞臨致詞。台肥董事長李孫榮表示，將帶領已成立77年的台肥，由昔日土地養分供應者，轉型為乾淨能源提供者。
李孫榮指出，2023是氫能元年，台肥在六月份率先從沙烏地的合資夥伴SabicAN進口台灣第一載低碳氨，帶來原料減碳效益，對於面對十月迫在眉睫的歐盟將開始實施邊境碳價調節機制（CBAM），以及已二讀通過的美國清潔競爭法案（CCA）可能造成更快更廣衝擊的台灣廠商，提供可能及時減碳解決思考方案。
「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」由李孫榮開場說明綠能理念後，議程包括：低碳氫發展策略的綜合與談、氨裂解氫的發展、國際離岸風電製氫、低碳氫認證發展狀況綠氫標準及來源證明機制、建構零碳氫能產業及商業生態系等議題。李孫榮期待，此次研討會能拋磚引玉，讓氫經濟起飛，全民共享台灣低碳肥美永續好生活。
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