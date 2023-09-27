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媒體議價新進度 唐鳳：Meta下月提方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部長唐鳳。記者曾原信／攝影
數位部長唐鳳。記者曾原信／攝影

有關媒體議價進度，數位部唐鳳今（27）日指出，日前前往紐約時有跟Meta全球事務總裁Nick Clegg當面討論，有談及要一起跟媒體跟新聞促成多元創新，並要求Meta在下個月提出具體機制。

唐鳳今日前往立法院進行業務報告並備詢。會中時代力量立委陳椒華指出，對於媒體議價的相關進度，數位部是否已經有相關的決定，是打算要立法還是要用什麼方法？

唐鳳表示，這次去紐約聯合國大會周邊，有和Nick Clegg當面討論，會中有討論到要一起跟媒體跟新聞促成多元創新，但具體機制，在第三輪裡面，不過新聞業自己有不同見解，這部分在行政院討論上不排除有立法，不過還是希望可以先讓Meta先提出方案，例如像是Google所提的共榮基金方案，下個月自己也會再跟Nick Clegg談這件事。

陳椒華追問，民間已經有媒體議價法草案，對於我國媒體議價相關到底哪個模式適合？唐鳳認為，無論是著作鄰接權或基金模式都可行，我國自己的媒體業和兩大數位平台還沒有收斂到哪個模式，這部分希望Ｍeta在下個月先提出他可接受的方案，不等法律就先施行。

唐鳳 Meta 數位部 陳椒華

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