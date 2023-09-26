環境部預告草案 加強新設燃氣電廠空汙排放管制

環境部今（26）日預告草案，加強未來新設燃氣電廠排放管制，排放空氣汙染物達一定程度的大型燃氣電廠，必須採取汙染物最低排放率技術，以降低區域排放增量。

環境部大氣環境司長蔡孟裕指出，過去針對燃氣電廠排放技術，主要透過環評機制來要求，如今則依據空汙法授權，將管制法制化，未來無論台電或民營新設燃煤電廠，都必須依規定來管制。

根據草案，新設燃氣電廠排放空氣汙染物達一定程度，是指粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物等，其中一項年排放量達100公噸以上，或合計達200公噸以上。

另外若既存燃氣電廠因設備更換、擴增等，導致空汙年排放量變更達標，也必須採取最低排放率技術。不過通常既存電廠設備更換，本來就會朝改善空汙方向前進。

對於是否未來也會提出燃煤電廠相關標準？蔡孟裕表示，目前趨勢下，幾乎不太可能再新設燃煤電廠，訂定標準意義不大。

環境部表示，此次加強新設燃氣電廠排放管制，是同步考量能源、環境、經濟與健康等衝擊後，依科學方法以技術可行方式，要求電力業大型燃氣機組應採取汙染物最低排放率技術。

環境部表示，未來也會滾動式檢討「固定汙染源最佳可行控制技術」、「三級防制區既存固定汙染源削減汙染物排放量準則」等規範，並搭配空汙減量對策，且強化秋冬季節空氣品質不良應變減量，進一步改善空品。

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