聽新聞
test
0:00 / 0:00
零售餐飲營收 8月創同期新高
經濟部統計處昨日公布八月工業生產及批發零售餐飲業營業額統計，八月工業生產指數九十一點三八、年減百分之十點五，製造業生產指數九十點七四、年減百分之十點七，跌幅較預期縮小，雙雙呈連續十五個月負成長，也是史上最長；不過，零售業、餐飲業受惠內需熱絡，八月雙雙寫下歷年同月新高紀錄。
經濟部預測，製造業生產今年全年為負成長。惟在一片長黑中，還是出現亮點，經濟部統計處副處長黃偉傑解釋，八月跌幅較預期少，主因消費性電子產品新品推出及部分傳統產品出現短單，皆挹注生產。
他表示，近期國際品牌推出消費性電子新品，各界預測手機消費量不如預期，今年第四季和去年同期相較，或許「旺季不旺」，但會比第三季表現佳。
零售業八月營業額為三七三六億元，年增百分之四點三，主因疫後消費動能回升，夏季出遊及中元節等節慶商機挹注；餐飲業受惠暑假旺季、父親節及七夕情人節聚餐商機，加上展店效應挹注，八月餐飲業營業額八百九十八億元，年增百分之十四點三。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 意外！北市14商圈出現億級店面 這兩商圈竟掛蛋
▪ 竹縣社宅包租代管第4期上路 房東可享稅金減免及補助
▪ 蘋果A17 Pro晶片加持 再掀南科高級住宅區議題
▪ 「吃喝拉撒睡都在一起」 這間套房讓眾人驚嘆：空間用到極致
▪ 社區汽車位能停機車嗎？ 多數人不贊成：會變垃圾堆
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言