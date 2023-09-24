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零售餐飲營收 8月創同期新高

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部統計處昨日公布八月工業生產及批發零售餐飲業營業額統計，八月工業生產指數九十一點三八、年減百分之十點五，製造業生產指數九十點七四、年減百分之十點七，跌幅較預期縮小，雙雙呈連續十五個月負成長，也是史上最長；不過，零售業、餐飲業受惠內需熱絡，八月雙雙寫下歷年同月新高紀錄。

經濟部預測，製造業生產今年全年為負成長。惟在一片長黑中，還是出現亮點，經濟部統計處副處長黃偉傑解釋，八月跌幅較預期少，主因消費性電子產品新品推出及部分傳統產品出現短單，皆挹注生產。

他表示，近期國際品牌推出消費性電子新品，各界預測手機消費量不如預期，今年第四季和去年同期相較，或許「旺季不旺」，但會比第三季表現佳。

零售業八月營業額為三七三六億元，年增百分之四點三，主因疫後消費動能回升，夏季出遊及中元節等節慶商機挹注；餐飲業受惠暑假旺季、父親節及七夕情人節聚餐商機，加上展店效應挹注，八月餐飲業營業額八百九十八億元，年增百分之十四點三。

餐飲業

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