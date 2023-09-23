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內需熱！8月零售及餐飲業營業額 雙創同月歷年新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
內需持續熱絡。經濟部統計處今（23）日發布8月分零售業、餐飲業營業額，雙雙創歷年同月新高，分別呈連續24、16個月長紅。路透
內需持續熱絡。經濟部統計處今（23）日發布8月分零售業、餐飲業營業額，雙雙創歷年同月新高，分別呈連續24、16個月長紅。路透

內需持續熱絡。經濟部統計處今（23）日發布8月分零售業餐飲業營業額，雙雙創歷年同月新高，分別呈連續24、16個月長紅。經濟部更預測，零售業、餐飲業今年全年營業額有望創歷年新高紀錄。

惟批發業與製造業景氣連動，8月營業額9,861億元，年減5%，為連續10個月負成長。今年前8月營業額逾7.5兆元，年減10.5%，為歷年同期次低。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，批發業雖進入消費性電子新品備貨旺季，相關供應鏈拉貨增溫，營收可望較上月增加，惟全球終端市場需求仍顯疲弱，產業鏈持續庫存調整，恐制約我國外貿動能，預估9月營業額年增率續呈負成長，他預測，批發業全年營業額難以正成長。

零售業8月營業額為3,736億元，年增4.3%，主因疫後民眾消費動能回升，夏季出遊以及中元節等節慶商機挹注，致其他綜合商品零售業、超級市場、便利商店、百貨公司、布疋及服飾品零售業分別年增28.9%、10.7%、6.4%、6.4%及4.8%；汽機車零售業受惠新式車款 熱銷以及車商促銷活動挹注，營業額年增4.9%；綜計1至8月營業額為2兆9,788億元，創歷年同期新高，年增7.9%。

餐飲業8月餐飲業營業額為898億元，年增14.3%，其中餐館業年增15.1%，主因受惠暑假旺季、父親節及七夕情人節聚餐商機，加上展店效應挹注所致；外燴及團膳承包業受惠旅運需求暢旺，航空餐需求擴增，年增56.9%。累計1至8月營業額為6,836億元，創歷年同期新高，年增23.5%。

展望未來，經濟部表示，零售及餐飲業因暑假結束，旅遊採買及聚餐頻率降溫，預期9月營業額將較8月減少，但與上年同月相比，受惠於新商場開幕，企業與機關團體之中秋節送禮與聚餐活動回流，加以業者持續推出各種行銷活動以刺激買氣，營業額年增率可望續呈增勢。

餐飲業 零售業

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