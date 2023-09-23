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台北740戶為何凌晨停電1小時？台電：分歧插頭故障
台電指出，今（23）日清晨3時5分因分歧插頭故障，造成大同區環河北路二段、延平北路四段、迪化街二段、重慶北路三段、民族西路等一帶共740戶停電，經台電同仁搶修，已於4時10分全數復電。
台北市信義區、大安區部分路段上周（9/14）晚間7點10分就曾發生停電，影響達1300戶，當時台電說明，是高壓電纜接頭故障，已於7點46分全數復電。台電表示，受影響的包含大安區文昌街、信義路四段、基隆路二段、通化街、通安街、吳興街等1300戶。
今年6月，高雄左營區明倫路、南屏路、華榮路等一帶也曾因台電「分歧插頭故障」問題，傍晚17時58分導致873戶停電，當時台電回應，經立即派員現場查修，發現係分歧插頭不良所致，已於18時48分隔離故障，轉供復電622戶，餘251戶，也積極搶修，晚19時16分全數復電。
最近一次停電與供電問題，則是將於9月28日正式開幕的新店裕隆城，在21日試營運時，吸引許多民眾前往朝聖，沒想到中午就大停電約1小時，民眾在B1美食街只能摸黑用餐。台電當時回應，已派員至現場協助用戶處理，事故原因待後續查明。
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