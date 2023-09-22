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台電聯合淨灘邁入第30年 今年主場在「一生必遊之地」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年中秋節前夕發起聯合淨灘活動，今年正式邁入第30年，今（22）日串聯全台電廠、區處等共26個單位與地方團體，超過6,500人橫跨10縣市15處海岸一同聯合淨灘。 圖／台電提供
台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年中秋節前夕發起聯合淨灘活動，今年正式邁入第30年，今（22）日串聯全台電廠、區處等共26個單位與地方團體，超過6,500人橫跨10縣市15處海岸一同聯合淨灘。 圖／台電提供

台電聯合淨灘今年正式邁入第30年，今（22）日串聯全台電廠、區處等共26個單位與地方團體，超過6,500人橫跨10縣市15處海岸一同聯合淨灘。

台電表示，統計近十年來，台電聯合淨灘超過150場次、出動逾七萬人，累計清除近238噸垃圾，等同約1.2萬袋大型垃圾，減少約490噸碳排，為環境永續盡一份心力。

台電今日舉行2023年台電聯合淨灘活動，由代理董事長曾文生帶領同仁投入淨灘，台中市環保局副局長商文麟及在地民代與各界貴賓也共襄盛舉。台電指出，今年活動主場選在被譽為「一生必遊之地」、世界七大天空之鏡的台中高美濕地海角明珠，旁邊是設有16支台電風機的「風車大道」網美拍照熱點，也因台中位於鄰近海流匯集處，較易帶來海漂廢棄垃圾，因而希望藉由淨灘行動，讓擁有豐富生態及夕陽風車景色的高美濕地更美。

曾文生表示，選擇高美濕地淨灘是因台中港這整塊腹地有很多國公營企業，台電也是其中一員，希望透過淨灘活動來辦理環境教育，一起守護環境。

台電說明，今日全台15場次淨灘共撿拾11,320公斤垃圾，自2013年起累計清除近238噸垃圾，相當於1.2萬袋大型垃圾（以台北市96公升垃圾袋每個承重約19公斤計算），等同減少約490噸二氧化碳產生。

此次台電台中淨灘主場亦與推廣生態保育著名的台灣野鳥協會合作，在淨灘現場設立認識動植物的環境教育攤位，並串聯周邊龍泉國小、龍津國小及龍津高中和環保志工隊等單位約340人，加上台電同仁共近600人一同參與，期望透過實際環保行動帶動環境教育。

台電表示，電廠因發電運轉需冷卻水，常會設在海邊，故平時即定期清理海洋垃圾、漂流木等，確保機組可穩定供電，因此台電可說是最重視清理海洋廢棄物的企業之一，自1994年至今連續聯合淨灘30年，更自2004年進一步投入「海岸認養」，今年共有基隆協和、高雄興達及核三等七座電廠認養約十公里海岸線，並於2017年獲環保署「淨灘最多場次」認證。

而今年台電持續攜手董氏基金會，每撿拾垃圾一公斤就捐出15元，共同推動健康促進及憂鬱防治工作，淨灘也淨心，自2013年合作以來已幫助近三萬名學生。　

台電 高美濕地

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