第18屆台英再生能源交流會議今登場 聚焦低碳前瞻能源

第18屆台英再生能源交流會議於今（22）日假台北國際會議中心舉行，由經濟部能源局與英國在台辦事處共同辦理。本屆會議以實體形式進行，吸引逾150位政府與產業界專業人士參加，共有17家企業及機構就浮式風電、離岸風電運維、氫能、碳捕存及智慧電網等議題進行交流，以及見證臺英雙方於電網之合作，進一步強化夥伴關係。

本屆會議由經濟部主任秘書陳怡鈴與英國對台貿易特使暨上議院副議長福克納勳爵進行開幕致詞，陳怡鈴表示，台英再生能源合作已歷 17 屆，雙方以離岸風電為重點合作項目，包含在規劃、調查、興建、營運等各階段都有密切合作。在推動離岸風電的同時，其他前瞻性再生能源，例如浮式風電、氫能、碳補集與封存等的發展也至關重要，感謝英方在歷年會議中提供的寶貴資訊。

福克納勳爵表示，英國致力與台灣及國際夥伴們合作，共同克服能源轉型所面臨的挑戰，尤其在離岸風電產業，以確保能實現永續發展和淨零的目標。英國創新能源技術公司Reactive Technologies與台灣電力公司的夥伴關係就是台英合作最佳範例，支持台電電力系統供電穩定及安全，強化台灣能源轉型之韌性。

經濟部表示，台灣已宣示2050淨零排放的目標；為擴大再生能源推廣，我國已規劃2025年再生能源裝置容量達29.4 GW，現正積極推動各類再生能源的建置與發展。

經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲今也介紹了淨零排放轉型和台灣再生能源的發展，而英國商業貿易部亞太區能源產業處長Umair Choudhry則分享了英國離岸風電發展的最新情況。

就浮式風電發展部分，台方就浮式風電政策、港口需求及浮式風電技術發展等面向進行分享；英方則針對錨定技術、港口基礎建設與供應鏈進行說明。此外，台英雙方亦就離岸風電運維現況與趨勢進行經驗交流，包含我國離岸風場之運維、海上生態監測，以及英國電纜安裝和監測整合服務、臨時電力租賃、固定式水下基礎和海洋碳中和等。

在前瞻能源發展方面，雙方分別分享了氫能燃料電池系統的最新發展以及綠氫市場所面臨的挑戰。就智慧電網議題，台方介紹了目前採取的再生能源併網措施，英方講者則分享如何通過電網的即時慣性測量，更安全、更快速地實現淨零排放。此外，台方也針對碳捕集與封存之現況與展望進行說明，展現台灣積極推動前瞻能源發展的決心。

經濟部能源局局長游振偉則於閉幕致詞表示，英國在全球再生能源領域處於領先地位，而台灣長期以來將英國視為在發展再生能源並實現能源轉型目標上的重要夥伴；非常樂見本次會議中台灣與英國在電力系統穩定性監測服務的合作成果，期盼未來有更多的台英企業在再生能源的領域上建立合作夥伴關係。

Umair Choudhry表示，這屆會議突顯了英國和台灣在再生能源領域強大且不斷深化的夥伴關係，特別是在離岸風電產業。英國在離岸風電產業擁有豐富的知識、經驗和資源，可以支持台灣擴展離岸風電產業，期待能繼續強化台英在離岸風電既有的長期夥伴關係，將永續發展作為未來願景的重心。

雙方一致強調，台灣與英國在能源領域的合作對於雙方再生能源發展至關重要。

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