唐鳳：明年將首次把系統、程式碼數位建設納入公建預算

數位發展部長唐鳳今（22）日指出，目前已正式提出「數位公共建設」的概念，明年將首次把包括系統、程式碼的數位建設納入公共建設預算中，讓軟體也成為公共建設的一環，其他政府機關一旦有類似需求，可以直接使用，確保系統的資安、隱私保護、便利性與無障礙操作等皆符合標準。

數位部與雲林縣政府合辦「112年資訊主管聯席會－地方分組第2次會議」，唐鳳致詞時提到，以今年的全民共享普發現金6,000元系統為例指出，隨著普發現金在10月底結束，明年開始將把普發現金系統轉換成所有政府機關發放現金、物資的數位公共建設。未來各部會機關若有需求，這套系統的基礎架構就可以沿用，以確保系統的資安、隱私保護、便利性與無障礙操作符合標準，不需要從零開發、從頭做無障礙測試。

數位部表示，為因應與日俱增的資安威脅，今年聯席會以「提升資安韌性，優化政府服務」為主軸。在「提升資安韌性」議題方面，這次會議邀請國家資通安全研究院分享「數位韌性巡航計畫」、數位部資通安全署及資安院聯袂分享「資安署政策宣達及溝通事項暨地方政府導入零信任機制說明」，以及數位政府司分享「政府機關資料傳輸暨關鍵民生系統精進雲端備份服務韌性」，協助公部門加速建構完善資安環境，落實資安管理。

「優化政府服務」的部分，則是由數位部資訊處分享「一般公務機密文書線上簽核試辦說明」，以及台北市政府資訊局分享「開放原始碼-以台北大數據中心為例」，將新興科技納入為民服務模式，精進政府服務體驗，創新政府服務效能。

另外，地主雲林縣政府由副縣長謝淑亞代表出席此次會議，並在會中分享今年為雲林「減碳生活行動年」，縣府結合民間單位共同打造淨零綠生活環境經驗，並介紹「雲林幣扭一下」APP數位便民服務，以及縣府打造「銀髮族健身俱樂部」，透過手機介面促使長者熟悉智慧科技操作，保持健康活力。

此外雲林縣政府也專題分享「邁向潔淨家園與綠能永續發展，建置AI監控系統維護空品」為開場，雲林縣環保局說明運用科技協助監控環境品質與查緝污染源，並開發空氣污染緊急應變決策系統，透過公私部門的協力合作來維護家園環境品質，邁向智慧城市、潔淨家園與永續發展。

數位部表示，透過每年的「資訊主管聯席會－地方分組會議」，提供地方縣市與中央部會跨域合作溝通協調的平台，各縣市可就資訊資源整合及創新服務規劃進行交流，討論實務策略與執行方式，研擬互助合作模式，推展智慧政府發展，深化地方政府資訊能量。數位部期盼攜手地方縣市，共同打造「服務型智慧政府」。

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