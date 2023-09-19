第二屆北美台灣科技年會圓滿落幕 吸引逾萬線上參與者

第二屆北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit）上周六（16日）在矽谷Santa Clara國際會議中心盛大舉辦，共有超過100個美國產業協會參與、吸引超過數千人次的線下以及上萬的線上參與者。會中邀請SuperMicro美超微資深副總裁暨共同創辦人廖益賢、Intel副總裁與事業群總經理連慧盈、Acepodia育世博生技執行長及共同創辦人蕭世嘉，擔任年會重要主講者。

此外，產業趨勢論壇、邀請台灣10家新創參與展演的Taiwan Demo Day、主題展區Career Expo及產業交流活動，吸引眾多矽谷台灣優秀人才與企業熱烈交流，特別感謝國發會與台杉投資的支持，讓第二屆北美年度科技盛會，熱鬧非凡。

北美台灣科技年會主席謝凱婷指出，年會活動旨在促進台灣人在北美市場的成長和發展，第二屆Taiwan Tech Summit 以【Next Vision】為主題，希望透過這個活動，創造更多媒合與人脈鏈結機會。副總統賴清德也親自發函表達對北美台灣科技年會的支持，並肯定北美台灣科技年會對促進台美合作與創新發展的影響力。

台杉投資翁嘉盛總經理則表示面對全球供應鏈重整與AI浪潮，期待透過北美台灣科技年會，開創矽谷專業人士、專家間的合作契機。強化台灣與矽谷連結，打造台灣成為「亞洲矽谷」。此外，舊金山經文處賴銘琪處長、國發會龔明鑫主委亦皆致詞表達對活動的支持，期盼透過本次盛會共同探討前瞻技術和趨勢，並強化台美交流互動。

今年的北美台灣科技年會活動相當豐富，主要分為四大區塊，分別為產業趨勢論壇、新創展演Taiwan Demo Day 、主題展區Career Expo及產業交流活動。 Intel 副總裁與事業群總經理連慧盈。圖／北美台灣科技年會提供

商品推薦

udn討論區