觀光署揭牌 鄭文燦：提出好觀光方案定會優先支持

歷經12年組改，交通部觀光署揭牌典禮於今（15）日舉行，行政院副院長鄭文燦致詞時提到，行政院成立振興觀光產業推動諮詢會議後，未來每個月會開一次會，只要在觀光主流化的政策底下提出好的方案，一定會優先支持。並期望明年要達到1,200萬人次國際旅客來台，國際郵輪的旅客恢復到八成，高端的旅客也要從5％提升為20％。

鄭文燦指出，觀光署的成立是在組改裡面最有共識，雖然這一天等了很久，但還是希望給觀光署更大的力量、更大的資源，在疫後特別預算加速擴大國際觀光客來台的方案中，政府也編列了相當多預算推動觀光，9月13日已達到第400萬人次，未來每個月要主持一次觀光振興會議，各部會都要提方案，包括環保署也需要提出提升公廁方案、雙鐵要提出雙鐵旅遊、經濟部要針對會展產業提出方案、內政部則要針對國際的人團交流，另外教育部也要負責體育文化、教育旅行等。

另外，鄭文燦也提到，王國材提到明年要達到1,200萬人是國際旅客，這是一個高標、很大的挑戰，另外，國際郵輪旅客要恢復到八成，高端的旅客要從5%提升為20%，這個也是郵輪旅遊的目標，接下來行政院成立成立振興觀光產業推動諮詢會議後，會用部會合作、專家參與還有產業對話等三個角度，擬定更好的政策，觀光主流化不會是只有觀光署一個署的責任，政府部門、民間部門大家一起來合作，藉由觀光產業讓世界看見台灣，也體驗台灣的魅力，這對台灣來說也會是無形資產。

至於有關陸客來台，鄭文燦說，目前已經開放港澳自由行、第三地的陸客來台反應都不錯，其中，港、澳、日、韓跟東南亞是四大來源地區，另大陸的商務旅客也做了適度的放寬，希望兩岸同時開放團客這個方向仍然是不變，在8月24號陸委會已經針對一個月的準備期提出方案，期盼逐步、健康有序的交流。

針對觀光旅宿業人力不足問題，鄭文燦說，人力跟人才是政府很重視的問題，會請交通部、勞動部、教育部、僑委會一起來協助，讓觀光旅遊業所需要的人才人力獲得補充。

最後，鄭文燦也提到，對於行政資源的投入，未來只要是好的方案，在觀光主流化的政策底下提出，一定會優先支持，請觀光署放心，等了很久所以會獲得更大的力量，政府會做觀光署最好的後盾。